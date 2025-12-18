Política
El jefe de redes de Vox presenta su dimisión por un presunto caso de acoso sexual a un militante cuando era menor
"Después de haber filtrado todo tipo de audios y de mentiras, pretenden presentarme como una mala persona. No lo soy", afirma Javier Esteban
EP
El responsable de redes sociales de Vox, Javier Esteban, ha comunicado su renuncia al cargo y baja del partido tras conocerse una denuncia por acoso sexual a un militante cuando éste tenía 16 años, a la vez que ha defendido que demostrará su inocencia y ha acusado a los dirigentes de Revuelta, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, de estar detrás de esta denuncia.
En un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, Esteban ha relatado que el pasado 30 de noviembre denunció que Jaime Hernández y Pablo González Gasca, dirigentes de la organización juvenil, "se negaban a enseñar las cuentas que solamente ellos manejan en Revuelta". "Ahora ellos, después de haber filtrado todo tipo de audios y de mentiras, pretenden presentarme como una mala persona. No lo soy. No he agredido a nadie en mi vida. Y demostraré mi inocencia", ha señalado Esteban.
El diario 'ABC' y 'El Mundo' se han hecho eco de la denuncia que presentó un militante de Vox y de Revuelta por presunto acoso sexual contra el responsable de redes sociales del partido. Estos hechos habrían ocurrido en el año 2023, cuando el denunciante tenía 16 años y era menor de edad. La información recoge mensajes insistentes de Esteban con la presunta víctima para quedar, a lo que el joven accedió. En una de estas citas, el jefe de redes sociales de Vox presuntamente realizó tocamientos "con ánimo sexual y libidinoso". El denunciante, que tiene ahora 18 años, también habría dicho a la Policía que hay al menos dos casos más con menores.
Acusacones a Revuelta
En su publicación, Esteban ha abundado en que la denuncia se pone contra él "dos años después de los supuestos hechos", pero "solo unos días después" de que exigiera "conocer la realidad sobre la gestión económica de Revuelta". "Cualquiera puede ver la relación", ha apuntado. Dicho esto, ha anunciado su baja inmediata como militante "para no dañar a Vox" y ha dejado sus responsabilidades laborales en la formación política, a la que se unió en 2014. "Nada de esto tiene que ver con el partido. Es solo el empeño de Jaime y Pablo por quedarse con Revuelta y seguir ocultando las cuentas que han manejado y siguen manejando sin control ninguno", ha reiterado.
Por último, el hasta ahora responsable de redes sociales en Vox ha reafirmado que demostrará su inocencia ante las acusaciones de acoso sexual. "Dudo mucho que otros puedan hacer lo mismo", ha zanjado.
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
- El belén gigante de Alicante estrena nueva 'casa
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- Los alicantinos aplauden el abono de transporte único: 'Es un puntazo para la gente joven
- Los profesores interinos de Alicante tendrán nuevas condiciones para entrar y permanecer en la bolsa
- ¿Porno en la tumba de Camilo Sesto en Alcoy?