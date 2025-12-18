La jueza se apoya en el informe de la UCO y ve "precipitado" cerrar la causa contra Cerdán por mentir en el Senado

La jueza María Paloma Montaño no ve razones para archivar la causa que abrió el pasado mes de octubre por falso testimonio contra el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán por haber presuntamente "faltado sustancialmente a la verdad" sobre su relación con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, en su primera intervención comisión de investigación del Senado.

Según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la titular del Juzgado de Instrucción número 24 ve "precipitado" acceder ahora a la petición de archivo que le realizó tanto la Fiscalía de Madrid como la defensa del exdiputado y se apoya para ello en las contradicciones entre las respuestas negativas que Cerdán dio a los senadores en abril de 2024 sobre su relación con Koldo y el contenido de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizan las comunicaciones entre ambos.

"Pues bien, en lo que al caso presente se refiere, este instructor entiende que no estamos ante una representación valorativa o subjetiva -señala la jueza- Las preguntas eran claras y las respuestas del querellado también fueron claras. No, a todas las preguntas. Y según mantiene el querellante, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, revelaría lo contrario".

Por tanto, entiende que concurren 'prima facie', los elementos objetivos y subjetivos del tipo de injusto que se denuncia "y que hacen necesario continuar con la tramitación de la causa, admitiendo a trámite la querella, para corroborar que esos mínimos indicios referidos en esta resolución concurren o que, por el contrario, procede el sobreseimiento de las actuaciones".

Esta decisión se da a conocer un día después de que Cerdán volviera a comparecer en la misma comisión del Senado, donde calificó de "especulaciones judiciales imaginativas" la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo, negando pertenecer "a ninguna trama corrupta".

Cerdán asegura que la adjudicación de los túneles de Belate fue "limpia y transparente" / EP

El Código Penal señala, tal y como recuerda Montaño en su auto, a quien "convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".

En este caso, recuerda que la Comisión de Investigación constituida en el Senado, tenía por objeto la Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid 19 relacionados con la intermediación de Koldo García, "así como los posibles casos de corrupción que, directa o indirectamente, tengan relación con las actividades y contactos de las personas investigadas que forman parte de la trama investigada en la operación Delorme" (la que se inició por el pelotazo en la compra de mascarillas para el Ministerio de Transportes).

No se pide opinión

Sobre esas contrataciones fue preguntado Cerdán, añade, "y el mismo respondió que nada sabía, que nada conocía y que no haba dado ningún tipo de instrucción al respecto". Según agrega la juez citando el diario de sesiones del senado de 30 de abril de 2024, "no se trataba en las preguntas y respuestas que resalta el querellante, de opiniones o interpretaciones del compareciente sobre una resolución judicial o un acontecimiento, como refirió el Supremo en los dos autos referidos en esta resolución".

Así, "las preguntas y las respuestas están íntimamente relacionadas con el objeto de la comisión de investigación, no son manifestaciones políticas o divagaciones genéricas, sino que son cuestiones relacionadas con el objeto de la comisión, esto es, investigar los contratos públicos y los casos de corrupción en los que habría estado implicado Koldo García".