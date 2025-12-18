El PP pide a Interior que investigue el robo de votos por correo en Extremadura
El Partido Popular exige al Ministerio del Interior que investigue el robo de votos por correo en Badajoz, ocurrido a pocos días de las elecciones autonómicas
El Partido Popular (PP) pone el grito en el cielo por el robo de votos por correo en una oficina de Fuente de Cantos (Badajoz) la madrugada del jueves, a cuatro días de las elecciones autonómicas en Extremadura. En un mensaje en las redes sociales, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, solicita al Ministerio del Interior "que despliegue todos los medios necesarios para investigar lo sucedido e impedir que vuelva a repetirse".
La mano derecha en Génova de Alberto Núñez Feijóo asegura que "alguien tiene mucho interés en reventar las reglas de juego para alterar el resultado de las elecciones el próximo domingo 21 de diciembre. En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida. La victoria en las urnas solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid. El domingo, la libertad, el orgullo por Extremadura y la dignidad vencerán con rotundidad", sentencia.
El mensaje de Tellado contesta a otro de la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, quien en un vídeo compartido con sus seguidores en X denunció el robo de "votos de ciudadanos de Fuente de Cantos, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros, votos que nunca van a llegar a las urnas. Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos", denuncia la líder de los populares extremeños y presidenta autonómica desde 2023, cuando sucedió al socialista Guillermo Fernández Vara, ya fallecido.
Guardiola, con gesto muy serio en un vídeo grabado en plena calle, asegura que a tres días de una cita con las urnas que califica como de "decisiva", alguien querría que "los extremeños no tengamos derecho a decidir". Además, la presidenta extremeña denuncia que este miércoles muchos ciudadanos que recibieron las papeletas para votar por correo recibieron las de todas las candidaturas menos la suya. "Era la única que faltaba. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad, nos quieren silenciar, quieren elegir por nosotros, quieren robarnos nuestro futuro, y yo, desde luego, no voy a quedarme callada mientras pisotean los derechos del pueblo extremeño", sentenció Guardiola.
