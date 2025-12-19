La jueza de Madrid rechaza la denuncia de Patxi López contra el abogado que ahora acusa a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa

La jueza titular del juzgado de instrucción número 12 de Madrid, María Dolores Baeza, dio entrada el 10 de junio de 2025 a una denuncia del portavoz parlamentario socialista Patxi López contra el abogado Eduardo Martín-Duarte y contra Ricardo Villalba por acusar falsamente a López y ministros del gobierno de poseer "cuentas y depósitos bancarios en República Dominicana". Este pasado martes 16, la jueza ha inadmitido la denuncia.

Se da la circunstancia de que entre el 10 de junio pasado y la decisión de rechazar la denuncia de Patxi López de este martes 16 de diciembre, el abogado Martin-Duarte presentó un escrito sobre el rescate de Air Europa en el juzgado 41 de Madrid con pretensión de personarse en la causa.

El escrito del citado abogado sobre Air Europa sigue el patrón y lenguaje de su denuncia anterior-realizada en diciembre de 2024 con Ruben Villalba- contra ministros y personalidades socialistas.

Ya en una segunda denuncia, el 7 de enero de 2025, incluían a Begoña Gómez como titular de una cuenta corriente y "posible ocultación de dinero en República Dominicana, fruto de posibles actividades ilícitas".

El 13 de enero de 2025, Villalba denunció a López y otras personalidades con dinero oculto en "bancos de República Dominicana, Islas Caimán, Madeira, México o Jersey". También se mencionaba como titular de cuentas a Begoña Gómez.

Una copia de la denuncia que Martín-Duarte envió al Senado fue remitida por el presidente, Pedro Rollán, a la presidenta del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

Las denuncias fueron desestimadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la Sala Penal del Supremo.

Sin embargo, la denuncia del 10 de junio de López contra los instigadores, ratificada en el juzgado en octubre, seguía sin ser objeto de un auto de la jueza sobre su admisión o inadmisión.

Ha sido en este interín que Martín-Duarte ha vuelto a la carga al señalar que Begoña Gómez posee presuntas cuentas y depósitos bancarios en República Dominicana ahora vinculados al rescate de Air Europa.

El juez Juan Carlos Peinado, sobre el que pesa el veto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid para investigar el rescate de Air Europa en la causa general que mantiene abierta sobre Begoña Gómez, ha cursado el escrito de Martín-Duarte a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que le informe sobre la posible existencia de "hechos nuevos" relacionados con Air Europa.

El juez no se ha pronunciado sobre si admite la personación del abogado en la investigación. Para ello debería abrir una pieza separada sobre Air Europa.

En este contexto, la jueza titular del juzgado de instrucción 12 de Madrid ha rechazado la denuncia penal de Patxi López el pasado martes 16 de diciembre.

En su auto la jueza señala que las denuncias de Martín-Duarte y Rubén Villalba contra ministros y personalidades -entre ellas Begoña Gómez- fueron desestimadas por el Supremo y la Fiscalia Anticorrupción.

"El Tribunal Constitucional, tiene declarado que, por mor del apotegma “ius ut procedatur”, en principio pesa sobre el Órgano Judicial una suerte de “deber procesal de instrucción”, pero la instrucción solo debe proseguir cuando esta sea necesaria, apareciendo como innecesaria desde el momento en el cual de lo instruido no resultan indicios serios de actuación delictiva. Así, en el presente caso, al no resultar del contenido de la denuncia y de la documentación presentada con la denuncia indicios de la existencia de un delito de acusación y denuncia falsa procede la inadmisión de la misma".

Cabe preguntarse si la nueva denuncia presentada, en este caso contra Begoña Gomez en el juzgado 41, siguiendo el patrón de las ya archivadas, hubiera tenido lugar si la denuncia por acusación falsa (artículo 456 del Código Penal) presentada el 10 de junio de 2025, se hubiera investigado.

El auto de archivo puede ser recurrido a la Audiencia de Madrid en apelación.