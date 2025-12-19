Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena DiputaciónZara MaisonnaveComprobar Lotería de NavidadEl tiempoAgresión sexualBrindis navideño INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Formación militar

Primer vuelo en solitario de Leonor en la Academia General del Aire

La Princesa de Asturias cumple su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio

Salida del hangar del primer vuelo en solitario de la Princesa de Asturias, en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier (Murcia).

Salida del hangar del primer vuelo en solitario de la Princesa de Asturias, en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier (Murcia). / Casa del Rey

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

La Princesa de Asturias realizó este jueves su primer vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), según ha informado este viernes el Palacio de la Zarzuela. Leonor cumple ya con su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio.

Leonor celebra con sus compañeros su primer vuelo completamente sola.

Leonor celebra con sus compañeros su primer vuelo completamente sola. / Casa del Rey

La heredera del trono ha conseguido pilotar totalmente sola el aparato, sin ningún instructor en la aeronave, tras completar la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real en el modelo Pilatus PC-21, apuntan fuentes de la Casa del Rey. Después de alcanzar las competencias necesarias ha podido hacer lo que llaman “la suelta” con seguridad. Leonor lleva desde septiembre en la academia, donde está adquiriendo de forma intensiva los conocimientos aeronáuticos y del modelo de avión.

La Zarzuela ha sido la encargada de distribuir fotografías del momento y también ha enviado a los medios de comunicación imágenes de otras actividades de instrucción y adiestramiento como la de supervivencia en el mar o el momento de equiparse con el zahón anti-g (un traje para evitar la llamada visión negra producida por ascensos o maniobras que hagan descender la sangre a las piernas).

Leonor, en la actividad de adiestramiento de supervivencia en el mar.

Leonor, en la actividad de adiestramiento de supervivencia en el mar. / Casa del Rey

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primeras críticas al decreto de convivencia en las aulas: adiós al observatorio de igualdad y menor implicación de las familias
  2. Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
  3. Aviso para los padres: los niños de Alicante sí tienen clase este día de diciembre
  4. El SEPE busca trabajadores para una profesión de toda la vida que Gonzalo Bernardos puso en el punto de mira: 25.000 euros de sueldo
  5. Zara prepara su apertura en un edificio de nueva construcción en la avenida Maisonnave de Alicante
  6. Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
  7. Malestar vecinal en el PAU 2 por la nueva ubicación de la zona de ocio del Mercadito de Hogueras
  8. El Juzgado de lo Social condena al Ayuntamiento de Benidorm a indemnizar a un trabajador por despido improcedente

Putin destaca que ha recibido "ciertas señales" de que Ucrania quiere dialogar con Rusia

Putin destaca que ha recibido "ciertas señales" de que Ucrania quiere dialogar con Rusia

Incautan 48 toneladas de gases fluorados de efecto invernadero en Alicante, Valencia y Madrid

Incautan 48 toneladas de gases fluorados de efecto invernadero en Alicante, Valencia y Madrid

¿Por qué la Policía Local inmoviliza 40 patinetes en Alcoy?

¿Por qué la Policía Local inmoviliza 40 patinetes en Alcoy?

Finalizan las obras en el túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada con una inversión de 3,5 millones

Finalizan las obras en el túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada con una inversión de 3,5 millones

La clausura del ciclo sobre Benlliure resalta el legado artístico custodiado en Crevillent

La clausura del ciclo sobre Benlliure resalta el legado artístico custodiado en Crevillent

Incautados en Alicante, Valencia y Madrid más de 48.000 kilos de gases fluorados ilícitos sin la trazabilidad medioambiental necesaria

Tracking Pixel Contents