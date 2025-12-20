Elecciones
Fúnez (PP) descarta el "pucherazo" en Extremadura pero cree que había que denunciar el robo porque afectaba al derecho a voto
La vicesecretaria general de los populares asegura que le llama "poderosamente la atención" que el PSOE no denunciara lo ocurrido
Servimedia
La vicesecretaria general del PP, Carmen Fúnez, aseguró este sábado que el planteamiento de su partido sobre el robo de 124 votos a Correos en Extremadura no es el del "pucherazo" aunque subrayó que fue un hecho que había que denunciar porque afectaba al derecho a voto y señaló que le llama "poderosamente la atención" que el PSOE no denunciara lo ocurrido.
Así se expresó en declaraciones desde Ciudad Real, donde acudió a una comida de Navidad con el PP de dicha provincia. En primer lugar, Fúnez felicitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la "acción rápida e inmediata" para arrojar luz sobre esta situación.
Preguntada por si el PP sigue sosteniendo la tesis de un "pucherazo", expresó que el planteamiento de su partido no es el de un "pucherazo" sino que "había que denunciar un hecho que había ocurrido y que afectaba a algo tan importante como el derecho al voto de 124 personas que querían hacerlo y que tenían que hacerlo, porque es su derecho, en las mejores condiciones de seguridad y de libertad".
Insistió en elogiar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y señaló que "lo raro no es que el PP denuncie" sino que el PSOE no lo haga, algo que le "llama poderosamente la atención" teniendo en cuenta que es el Gobierno quien gestiona Correos. En ese sentido, recordó que entre los últimos altos cargos de Correos estuvo "la fontanera Leire Díez". "Vamos conociendo algunos detalles no bastante afortunados en la línea del uso que hacían de una institución tan importante como Correos", apostilló.
También le pareció "llamativa" la ausencia en la campaña electoral del PSOE del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "con lo que le gusta participar en las campañas electorales". Un comentario que llega cuando se está señalando a Zapatero por su encuentro con el empresario de Plus Ultra detenido poco después.
