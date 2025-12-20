PI STUDIO

Pilar Alegría lanza su candidatura para el 8F en Aragón prometiendo “una política que cambia y transforma vidas”

La situación es compleja, con una gran desafección entre las filas socialistas, por Pilar Alegría ha llamado a recuperar “las esencias del proyecto socialista” para prometer una gestión que se haga cargo “de las personas de a pie y de la gente de la calle”. Ha avanzado que la suya será “una política que cambia y que transforma vidas”. Más información