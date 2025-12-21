PI STUDIO

Gallardo reconoce un resultado "muy malo" para el PSOE en Extremadura, pero no dimite

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha reconocido que "son muy malos resultados" los logrados en las elecciones pero no ha aclarado si va a dimitir y ha responsabilizado a la presidenta autonómica, María Guardiola, de la falta de estabilidad que han dado las urnas.