Elecciones Extremadura
Guardiola pide a Vox una "lectura sensata" del resultado electoral: "Hemos ganado con rotundidad"
La líder del Partido Popular en Extremadura, María Guardiola, reclamó este lunes a todos los partido políticos de su comunidad, y por tanto a Vox, "responsabilidad y lectura sensata" de los resultado de las urnas de este domingo, donde la candidata del PP ganó las elecciones pero necesita del apoyo de otra formación para continuar como presidenta de la Junta de Extremadura.
A su llegada a la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid, para participar en la reunión de la Junta Directiva, Guardiola aludió a la ronda de contacto que iniciará con los partidos para su investidura. "Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo 2 años y medio a obtener las mayores cotas de progreso y eso es lo que voy a pedir a a los partidos políticos", resumió.
Pero no entró a comentar directamente la tensión que ha puesto Vox sobre la mesa al erigirse como los vencedores de la noche electoral y a elevar el pulso con Guardiola antes de que se inicie la negociación. No obstante, sí remarcó que "hemos ganado con rotundidad las elecciones, sumamos más que toda la izquierda, cuatro escaños más; sumamos más en votos que el Partido Socialista y Vox. Y pese a las críticas de algunos por la idoneidad del adelanto electoral que propició y pese a que no haya logrado la myoría absoluta, ensalzó que "ha merecido la pena" porue "hemos estado en boca de toda España Extremadura durante todo este tiempo".
