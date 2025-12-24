Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Pedro Sánchez felicita la Navidad a las tropas españolas desplegadas en misiones en el exterior

El presidente del Ejecutivo español realiza la conexión desde el Palacio de la Moncloa, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles

DIRECTO | Videoconferencia de Sánchez con las unidades españolas en misiones humanitarias y de paz en el exterior / PI STUDIO

Redacción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene una videoconferencia con las unidades españolas desplegadas en misiones humanitarias en el exterior para felicitar las fiestas de Navidad y agradecerles en nombre de la sociedad su profesionalidad y entrega en la defensa de la paz y la estabilidad internacional.

El presidente del Ejecutivo español realiza la conexión desde el Palacio de la Moncloa, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

El mensaje se dirige a las unidades desplegadas en diversos escenarios globales, incluyendo misiones de la OTAN en el flanco este europeo, operaciones de la Unión Europea en África (como la Operación Atalanta), y contingentes en el Líbano (FINUL) o Irak.

