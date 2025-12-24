El Tribunal de Cuentas investiga a la AECID por pagos por 21,7 millones pendientes de justificar

El Tribunal de Cuentas ha nombrado una delegada instructora para que determine la responsabilidad contable en la que haya podido incurrir la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) por no haber justificado pagos por más de 21,7 millones de euros, según se comprobó en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado -con la que el organismo comprueba el funcionamiento de la Administración-, del ejercicio de 2023, según un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Tras comprobarse la falta de justificación de contratos de distintas cuantías por un importe total de 21.709.052 euros, tanto la Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas como la Abogacía del Estado instaron la investigación, porque el mero retraso en la justificación de importes ya puede dar lugar a responsabilidad contable.

No obstante, tras el estudio de las alegaciones presentadas por el organismo público tanto el ministerio público como los servicios jurídicos del Estado cambiaron de criterio y entendieron que debía decretarse el archivo. La Agencia Española de Cooperación Internacional se justificó en la "complejidad de la red de la AECID" con 53 oficinas de cooperación adscritas a embajadas con "un personal técnico que resulta insuficiente" para justificar a tiempo los contratos suscritos en todo el mundo.

En cualquier caso, consciente de la necesidad de solventarlo, añade que en 2024 había puesto en marcha una nueva estructura para ello, con una Subdirección de Control de Procedimientos y Gestión de Riesgos para reforzar las capacidades de control y seguimiento de la Agencia para la justificación de cuentas.

De 52 a 21

Las alegaciones tratan de evitar una investigación en mayor profundidad, como la acordada, en que el importe librado entre 2016 y 2023 que se encontraba pendiente de justificación el pasado mes de julio era de 52.398.981 euros, "una suma inferior en un 22% a lo establecido por el Tribunal de Cuentas" de 67,2 millones. Añadía que parte de las cuentas incluidas en la revisión no deberían estarlo porque todavía estaban en plazo legal de rendimiento. Solo lo estaría el 32% de lo recogido en la Declaración: 21.709.052 euros.

El auto señala, en cambio, que esas alegaciones describen "la misión que desarrolla" la AECID, "su escasez de medios y sus esfuerzos normativos, organizativos y funcionales para mejorar su funcionamiento interno y la gestión de los pagos a justificar", pero "no desvirtúan la realidad que justificó la apertura de estas diligencias", que es la falta de justificación de contratos por "una cifra obviamente relevante".

En la respuesta de la agencia no se aporta "información sobre el estado de la tramitación de los expedientes" bajo sospecha o sobre las razones específicas del incumplimiento de los plazos establecidos para la rendición anular de cuentas, en los que se acumula ya un retraso de un año y siete meses.

Ante un importe semejante, el no profundizar en las pesquisas para asegurar la justificación de todos los pagos pendientes, podía dejar la puerta abierta a que alguna cantidad que no llegara a estar suficientemente justificado, y más cuando el Tribunal de Cuentas se ocupa de fiscalizar cantidades a partir de 2.000 euros en pequeños municipios por el uso dado a subvenciones por cuantías a uno solo de los contratos firmados por la AECID.

De ahí que la Sección de Enjuiciamiento entendiera que lo más conveniente era remitir las actuaciones a la delegada instructora para que ella realice un análisis más exhaustivo de estos pagos y su justificación. Ella será quien tenga la última palabra respecto a si debe juzgarse al organismo público o no, en función de si aprecia indicios de responsabilidad contable o los descarta, porque todo el dinero público gastado está plena y correctamente justificado.