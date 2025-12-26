La Audiencia Nacional confirma dos años y medio de cárcel para un 'tiktoker' yihadista que instruía sobre no felicitar a los cristianos por Navidad

La Audiencia Nacional ha confirmado la condena a un 'tiktoker' yihadista que utilizaba sus perfiles "en prácticamente todas las redes sociales conocidas" para difundir sus mensajes de adoctrinamiento, que incluían instrucciones sobre cómo responder ante una felicitación de Navidad desde "la visión rigorista del Islam propia de la organización terrorista Daesh", según la cual está prohibido (haram) responder a estos parabienes por alejarse de las enseñanzas de Mahoma.

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena a dos años y medio de prisión por un delito de autoadoctrinamiento terrorista impuesta a este individuo residente en Pujaire (Almería), que también ha sido inhabilitado para ejercer cualquier oficio educativo, deportivo o relacionado con el tiempo libre en los próximos diez años.

La resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y de la que ha sido ponente el magistrado Eloy Velasco, confirma la condena impuesta en septiembre de este mismo año por la Sala de lo Penal de este órgano al considerar acreditado que, desde finales del año 2016 el acusado iba creando distintos perfiles en varias redes sociales, tales como Instagram, Tik Tok y Facebook, en los que se evidenciaba "cada más una mayor radicalización de las enseñanzas del islam".

Fue en esta última red en la que el condenado creó varios perfiles en los que publicaba "stories" para el ensalzar "el ideario y la yidah islámica justificando la guerra contra los enemigos del islam.

Yihadismo en redes / EP

Entre ellas, la sentencia destaca una publicación 23 de diciembre de 2022 consistente en un vídeo que muestra un fragmento de un programa de radio llamado "Fatuas a través de las ondas", de radio Al Bayan, conocida por ser la emisora de radio del Estado Islámico, en el que se aclara la duda de un oyente acerca de que si es lícito y permitido felicitar a los cristianos por la Navidad y las fiestas de fin de año, "siempre desde la visión rigorista del Islam propia de la organización terrorista DAESH".

Material ingente

La resolución rechaza todos los argumentos de la defensa del condenado y subraya que el ingente material audiovisual que utilizó en sus redes y que también fue hallado en su domicilio estaba pensado para que "quien lo reciba acríticamente, pueda radicalizarse y poner en acción los postulados violentos". También que genera "una altísima capacidad de lesionar la seguridad pública" al menos en un plano potencial, como lo demuestra "el hecho de que tantos y tantos atentados del pasado hayan tenido su génesis en la asunción de esos postulados por los propios activistas finales y la insistencia de la propia organización terrorista en seguir difundiéndolos, mostrando su aptitud como motor de acciones lesivas y violentas".

El condenado participaba en redes sociales, no solo para procurarse material idóneo, sino para comunicarse "con terceras personas formándose igualmente en estos postulados radicales de naturaleza terrorista, llegando hacer suyos tales principios ideológicos que proclaman la utilización de la violencia física como medio adecuado y válido para la instauración del denominado Estado Islámico en el mundo y justificando actos de violencia en países occidentales, tales como España, Alemania, Francia, etc.".

Consta igualmente acreditado que el acusado utilizó un último perfil de esta red social traducido como "Vuestro hermano por Alah Adil Adil", en el que publicó varios vídeos, de los cuales destacan dos, uno del 8 de marzo de 2019 y el segundo el 12 de abril del mismo año, que contienen sermones del Hipólito, un clérigo salafista radical que se encuentra actualmente en prisión en Arabia Saudí por haber realizado constantes llamamientos a los musulmanes para que se sumaran a la yihad. También utilizaba Tik-Tok para sus publicaciones.

La investigación a este individuo también permitió descubrir que, por razones de seguridad, el día 10 de mayo de 2023 pasó a llamarse "k", en Tik Tok, borrando así todo rastro de sus datos personales y eliminó de su perfil todos los "me gusta" de otros perfiles y la totalidad de sus vídeos publicados, anteriormente. Pese a ello, el número de sus seguidores aumentó, pasando de 313 a 424 seguidores, al igual que el número de perfiles seguidos, que subió de 514 a 705.

Desde este nuevo perfil, el condenado dejó de hacer públicos contenidos de carácter yihadista, trató de pasa desapercibido ido para los cuerpos y fuerzas de seguridad y pasó de una actividad pública una actividad cada vez más privada, para interactuar con sus seguidores, en aumento, de una forma más íntima y según la investigación "más idónea para formarles en el ideario propio de la organización terrorista DAESH".

14 grupos de WhatsApp

Los contenidos yihadistas también eran compartidos en grupos de carácter más privado con las personas que desearan contactar con él, llegando en el año 2022 a formar parte, al menos, de 14 grupos de estas características, grupos de WhatsApp en los que se vertía el ideario terrorista y publicaba imágenes muy violentas, razón por la que la cuenta le fue bloqueada por los administradores de esta aplicación de mensajes en agosto de ese mismo año.

Detenido por yihadismo / Guardia Civil

El 20 de noviembre de 2023 se efectuó entrada y registro en su domicilio en Pujaire (Almería), en el que le fueron intervenidos un teléfono al de 555 conversaciones de chat, mantenidas en varias plataformas de mensajería instantáneo haciendo llamamientos al "combate" contra los "infieles" utilizando si es preciso la violencia física. Igualmente, se encontraron también numerosas imágenes que había almacenado, en concreto 70.654 archivos.

También se intervinieron en su teléfono un total de 947 archivos de audio como recitaciones del Corán y cantos haciendo llamamientos a la yihad global u exaltando el martirio. En su vehículo los agentes se hicieron con 3 puertos USB ,uno de los cuales contenía guardaba 2.447 archivos entre audios, imágenes y vídeos.