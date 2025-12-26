El juez del caso Koldo en el Supremo traslada a Hacienda nuevos datos sobre una obra presuntamente amañada del AVE a Murcia

El juez que investiga el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha trasladado a la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, una documentación remitida este mismo viernes por ADIF sobre el soterramiento del acceso ferroviario de alta velocidad en Murcia (estación y Barriomar).

Los datos, según refleja la documentación a la que ha tenido acceso este diario, no había sido aportada correctamente en el requerimiento que se realizó el pasado mes de noviembre a esta empresa pública en relación con varias obras sospechosas de haber sido amañadas por la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.

En concreto, ADIF ha entregado datos de dos proyectos distintos. Uno es el del soterramiento de la red arterial ferroviaria (tramo Nonduermas), que fue sometido a modificaciones de las que ahora se dan cuenta al alto tribunal. El segundo expediente es el relativo a la arquitectura interior para poner en marcha la estación de Murcia del Carmen (soterramiento de estación y Barriomar). En su escrito, el director de la asesoría jurídica de Adif, Guillermo Enríquez, muestra su disposición con colaborar con la autoridad judicial.

Estos datos serán ahora añadidos a los que ya tiene a su disposición la IGAE desde el pasado mes de septiembre, cuando le fue encomendado por el instructor de la causa un informe sobre más de una decena de obras adjudicadas por Adif y la Dirección General de Carreteras sospechosas de ser objeto de presuntos amaños en concursos públicos a cambio de comisiones.

Además de la obra en Murcia, se analizan con respecto a Adif otros trabajos en Sant Feliú de Llobregat (Cataluña), por 51,7 millones de euros; dos en Murcia, por 158,8 millones y 121,1 millones; una en Monforte (Galicia), por 1,4 millones; y otra en Asturias, valorada en 592.053 euros.

También reclamó a la Dirección General de Carreteras que facilitase documentación relativa a la adjudicación de seis obras: una en Logroño (La Rioja), por 92,4 millones de euros; una en Sevilla (Andalucía), por importe inicial de 71,4 millones que luego se amplió hasta los 102,8 millones; una en Asturias, por 7,3 millones; una Úbeda (Andalucía), de la que no se precisa importe; una en Teruel, por 5,7 millones; y una en la autovía A-12 en el tramo entre La Rioja y Burgos, por 72,millones.

Se trata de las adjudicaciones señaladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe del pasado 5 de junio y que, según los agentes investigadores, fueron otorgados de forma presuntamente fraudulenta a Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

Citada la mujer de Koldo

Por otra parte el juez que investiga la parte de esta causa de la que es competencia la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar como investigada a Patricia Úriz, exmujer del exasesor ministerial Koldo García, que deberá acudir ante el magistrado el próximo 20 de enero.

Archivo - La expareja de Koldo García, Patricia Uriz, comparece ante la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ en el Senado, a 10 de abril de 2025, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

El juez ha citado a Úriz en un auto dictado este viernes a petición de la Fiscalía, que apunta a que en un atestado del 3 de octubre se describen conductas de esta investigada "compatibles con el delito de blanqueo de capitales del que venía siendo investigada, y que todavía no se habían puesto de manifiesto en el presente procedimiento".

Como su entonces marido, la exmujer de Koldo García trabajaba en el Ministerio de Transportes cuando esta cartera pertenecía al exdirigente socialista José Luis Ábalos y la Guardia Civil considera que el matrimonio custodiaba y gestionaba el dinero en efectivo del exministro.

Es en las conversaciones mantenidas por la entonces pareja donde aparecen los términos chistorras (500 euros), soles (200 euros) y lechugas (100) para referirse al dinero en metálico y a la existencia, según los investigadores, de una "contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos". Además, según explicó una trabajadora del PSOE ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, Úriz enviaba al partido algunas de las liquidaciones de gastos que la formación abonaba al equipo de la Secretaría de Organización cuando Ábalos estaba al frente.

El pasado mes de junio, este magistrado rechazó archivar la causa contra la exmujer de Koldo García, tras la petición de esta, ante los indicios de que pudo participar en "maniobras para ocultar el origen ilícito" de las ganancias obtenidas por su expareja y por ende, respecto a un posible delito de blanqueo de capitales. Úriz fue citada también en la comisión de investigación del Senado, donde acudió en marzo con la cara tapada y ocultándose, acompañada de su abogada, y a pesar de que la sesión finalmente se había cancelado porque no habían conseguido notificarle su citación.