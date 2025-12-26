VIOLENCIA SEXUAL
Cuatro años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas amigas de sus hijos en Murcia
El acusado efectuó tocamientos a las menores cuando se encontraban en su domicilio con sus hijos
EFE
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cuatro años de cárcel y otros tantos de libertad vigilada a un hombre que reconoció en el juicio que agredió sexualmente a dos amigas de sus hijos cuando tenían 10 y 11 años.
La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, declara probado que los hechos se produjeron en una tarde no determinada de 2018 cuando el acusado efectuó tocamientos a las menores cuando se encontraban en su domicilio con sus hijos.
Recoge la sentencia que el procesado no podrá acercarse a menos de 200 metros de las menores por un tiempo de seis años e indemnizar a cada una con 2.000 euros por daños morales.
La Sala acuerda dejar en suspenso la pena privativa de libertad durante cinco años a condición de que durante ese tiempo no vuelva a cometer delito alguno, especialmente, contra la libertad sexual, y abonar las indemnizaciones a las que se le condena.
Además, deberá abonar una multa de 1.200 euros, que podrá pagar en plazos mensuales de cincuenta euros cada uno.
- La Generalitat licitará 'de forma inminente' por casi 6 millones la reforma del antiguo asilo de Orihuela
- Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni
- Investigan a un zapatero de Elche en una causa por fraude al IVA por 44 millones
- Elche registra el día de Navidad más lluvioso de los últimos años con hasta 30 litros
- Los Bomberos de Alicante alertan de un 'punto crítico' por falta de personal en plena Navidad
- Un haz de luz deslumbra al piloto de un avión cuando sobrevolaba El Campello
- Lluviosa y gélida Navidad en Alicante: máximas de 13 grados, hasta 100 litros y alerta naranja en el litoral norte
- Las carreteras de Alicante registran ya un accidente al día por colisión con jabalí