Defensa cierra el año con una nueva inversión de más de 2.000 millones en capacidades

El Gobierno aprobó este martes, en el último Consejo de Ministros del año, un nuevo paquete de inversiones militares que supera los 2.000 millones de euros. De ellos, más de la mitad son para la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico.

De esta forma, con los 2.001.217.462,76 euros autorizados, el Ministerio de Defensa avanza en la consecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa aprobado en abril y que contemplaba una inversión de 10.471 millones para este año con el objetivo de alcanzar el del 2% del PIB en gasto militar.

Siete son los acuerdos que forman parte de este nuevo paquete, entre los que destacan los más de 1.040 millones para la adquisición de esos camiones. Sin detallar cuántas unidades se comprarán, Defensa destaca que no solo completarán y mejorarán la flota de transporte táctico de las unidades, sino que permitirán afrontar la renovación de los que estén cerca del final de su vida útil.

Una adquisición con la que el Departamento que dirige Margarita Robles destaca que las Fuerzas Armadas "serán capaces de operar en todo tipo de entornos y de integrarse en estructuras multinacionales para asegurar la protección de la población y el control del territorio y los recursos". El acuerdo marco para su adquisición tendrá una duración de cuatro años, con la posibilidad de una prórroga de dos.

Submarinos S-80

Otros 432.035.734 euros irán destinados a la modificación de la orden de ejecución complementaria para la construcción de los cuatro submarinos de la serie S-80, lo que vuelve a aumentar el coste del programa, que ya supera los 4.300 millones. En concreto, esta modificación permitirá "alcanzar una configuración adecuada de los submarinos, adquirir repuestos y atender la gestión de las obsolescencias detectadas en los diferentes sistemas e instalaciones de los buques".

También se destinarán otros 353.544.495 euros para equipamiento y servicios destinados a fortalecer la protección global de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D). En concreto, el objetivo es "consolidar la seguridad en los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones", fortaleciendo las capacidades de prevención, detección y respuesta a ciberataques".

Mientras, más de 32,3 millones se destinarán al contrato para construir nuevos depósitos y conducciones de combustible en la base naval de Rota (Cádiz). Un proyecto "necesario", defiende el Gobierno, tanto para garantizar la operatividad de las nuevas F-110 de la Armada, como "para dotar al conjunto de la flota de un sistema nacional, robusto y seguro de suministro de combustible estratégico". Y añade que la inversión responde "a criterios de interés público, defensa nacional y soberanía energética".

Futuro cuartel en Zamora

También invertirá en infraestructuras militares otros 13.885.631,52 euros, en este caso para la construcción de la segunda fase de las obras de urbanización del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro (Zamora). Un proyecto que contempla, en varias de las parcelas, la creación de la red viaria interior y explanadas, con firmes, pavimentos y drenaje, así como la ejecución de las acometidas de las redes de saneamiento y pluviales para la evacuación controlada de aguas.

Junto a esto, se incluyen las redes de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, alumbrado exterior y telecomunicaciones, y diversas obras de fábrica complementarias como muros, bordillos, cunetas y arquetas y red contra incendios.

Además, se invertirán otros 28.476.800 euros a los servicios de asistencia técnica para la gestión de actividades de apoyo logístico en las jefaturas de aprovisionamiento de los arsenales de la Armada y en la Jefatura de Servicios Generales y Asistencia Técnica (Jesat) de Madrid. Con ello se dotará a la Armada "de un servicio externo de apoyo técnico especializado que complemente las capacidades propias, permita mantener la continuidad de las operaciones logísticas y asegure la calidad y fiabilidad de la información gestionada".

Por último, el Gobierno aportará otros cien millones de euros como "contribución voluntaria" a la OTAN para la participación en el sistema de la Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés). Una contribución que responde, destaca Defensa, "al compromiso de las naciones participantes de contribuir a la asistencia de la defensa de Ucrania, mediante el fortalecimiento de sus capacidades defensivas".