El Gobierno pide la dimisión de Feijóo por llevar "mintiendo" un año a las víctimas de la dana

Los mensajes que Carlos Mazón envió a Alberto Núñez Feijóo durante la dana que se cobró la vida de 230 personas han llevado al Gobierno central a pedir la dimisión inmediata del líder del PP por "mentir" sobre los contactos que mantuvo con el que fuera presidente de la Generalitat. La recién elegida portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha denunciado que a Feijóo no le ha importado en todo este tiempo el dolor de las víctimas, sino "hacer daño al Gobierno". Además, aplaudiendo el "elegante y valiente" discurso que pronunció Felipe VI avisando sobre los "extremismos", ha incluido al PP en esa alerta.

"Me pongo en la piel de una víctima de la dana y no puedo llegar a imaginar el dolor que sienten con estos mensajes que hemos conocido, por la forma y por el fondo", ha dicho Saiz en una entrevista en TVE sobre los doce mensajes de Whatsapp que Mazón envió a Feijóo, entre los cuales figura uno, cerca de las 23:30, en el que admite que la situación iba a ser "un puto desastre". La ministra portavoz se ha cuestionado si los mensajes de Feijóo, los cuales no se han hecho públicos porque no los ha solicitado la jueza, serían del mismo tono.

También ha recordado Saiz que en uno de los mensajes al líder nacional del PP, Mazón reconoce que a través de la Delegación del Gobierno tienen "lo que necesitan", que era la Unidad Militar de Emergencias (UME). Así, la portavoz del Ejecutivo ha acusado a Feijóo de llevar "un año mintiendo" y ha asegurado que "debería dimitir". "Lo que se acredita es lo que venimos denunciando, que Feijóo ha faltado a la verdad y que lo único que le obsesiona es el erosionar y el hacer daño al Gobierno de España, llevándose por delante el dolor de las víctimas", ha sentenciado.

Albiol y Badalona

No ha sido la única crítica a Feijóo. Tras el discurso del Rey en la pasada Nochebuena, Saiz ha puesto en valor la "elegante y valiente" referencia que hizo Felipe VI al "peligro de los extremismos". Un reconocimiento que ha aprovechado para señalar que "extremismo" también es lo que hace el PP al abrir "la puerta de las instituciones a quienes quieren socavarlas", en referencia al hipotético pacto que pueden alcanzar en Extremadura con Vox. "Para mí, el extremismo no es solo Vox, sino también el PP", ha recalcado.

Minutos después, la portavoz ha continuado arremetiendo contra Feijóo por el "inhumano" comportamiento del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al haber ordenado el desalojo de migrantes del B9 en pleno invierno. A este respecto, se ha preguntado "dónde está el moderado señor Feijóo" ante un alcalde que se está "comportando como un 'hooligan'". "¿Este tipo de racismo y xenofobia, qué respuesta tiene por parte del señor Feijóo?", se ha preguntado.