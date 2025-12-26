Obituario
Muere Andrés Núñez, ex secretario general del PP de Cádiz, a los 44 años
El político y abogado chiclanero murió en el Hospital Universitario de Puerto Real, donde permanecía ingresado por problemas de salud en las últimas semanas
Redacción
Andrés Núñez Jiménez, ex secretario general del Partido Popular en la provincia de Cádiz, ha fallecido a los 44 años en el Hospital Universitario de Puerto Real, donde permanecía ingresado a causa de los problemas de salud que venía arrastrando en las últimas semanas.
Núñez nació en Chiclana de la Frontera y fue una figura destacada del PP gaditano durante la última década y abandonó la primera línea política en 2019 por motivos personales.
La trayectoria de Andrés Núñez
A lo largo de su trayectoria pública, lideró el Partido Popular en Chiclana y fue candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2019. Entre 2011 y 2015 ejerció como segundo teniente de alcalde durante el mandato de Ernesto Marín, asumiendo responsabilidades en áreas como Presidencia, Vivienda y Régimen Interior, además de portavoz del gobierno local. También formó parte del Congreso de los Diputados en la última etapa de su carrera política. Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, compaginó siempre su labor institucional con el ejercicio de la abogacía.
- Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni
- La Generalitat licitará 'de forma inminente' por casi 6 millones la reforma del antiguo asilo de Orihuela
- Investigan a un zapatero de Elche en una causa por fraude al IVA por 44 millones
- Elche registra el día de Navidad más lluvioso de los últimos años con hasta 30 litros
- 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
- Los Bomberos de Alicante alertan de un 'punto crítico' por falta de personal en plena Navidad
- Cabalgata de los Reyes en Alicante: todo lo que tienes que saber de la venta de sillas que arranca este viernes
- Las carreteras de Alicante registran ya un accidente al día por colisión con jabalí