El PSOE extremeño pone en marcha la maquinaria para "resetear" el partido con vistas a mayo

El PSOE Extremadura pone en marcha la maquinaria para recomponer su estructura interna, tras los malos resultados electorales del pasado domingo que llevaron a dimitir a su secretario general y candidato, Miguel Ángel Gallardo. La Comisión Gestora designada por la Ejecutiva Federal comienza este viernes su trabajo con un objetivo claro: estabilizar el partido, garantizar la continuidad orgánica y preparar un congreso regional extraordinario que permita elegir una nueva dirección regional antes del mes de mayo. La formación inicia este proceso en paralelo a las negociaciones para formar gobierno y evitar una repetición electoral en la región.

El presidente de la Gestora y a su vez delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado este viernes en rueda de prensa que el órgano nace con un carácter "provisional y limitado", tal y como marcan los estatutos del PSOE, ya que su función no será la de adoptar decisiones estratégicas de largo alcance. “No venimos a ocupar espacio ni a abrir debates estériles, venimos a cumplir una responsabilidad”, ha subrayado. “La reflexión interna no se hace a gritos ni en titulares, se hace con trabajo y respeto”, ha indicado.

El presidente de la Gestora, José Luis Quintana, durante la rueda de prensa. / JAVIER CINTAS

La Comisión Gestora designada por la Secretaría de Organización del PSOE, cuyos integrantes se dieron a conocer el pasado miércoles, asume las funciones básicas de dirección del partido tras la dimisión del secretario general y la disolución de la Ejecutiva Regional. Entre sus tareas inmediatas figuran la organización interna, la coordinación política y la representación institucional del PSOE extremeño, así como la preparación del congreso extraordinario que devuelva la palabra a la militancia. El objetivo, ha añadido, es reconstruir un proyecto “reconocible, creíble y útil” para la ciudadanía extremeña.

Gobernabilidad

Sobre la futura gobernabilidad de Extremadura, el PSOE mantiene que la iniciativa corresponde al PP como fuerza más votada en los comicios: "Si ese partido considera que tiene una serie de socios prioritarios, pues lógicamente actuará en consecuencia". Quintana asegura que acudirá a cualquier reunión a la que sea convocado, aunque recalca: "El PSOE es la alternativa política al PP, no somos un socio de gobierno". En este sentido, considera que sería "un absoluto fracaso" de la presidencia en funciones, María Guardiola, pedir al PSOE que se abstuviera.

A juicio de Quintana, Guardiola es la que debe dar el paso sobre "qué es lo quiere hacer" tanto respecto al PSOE como a Vox, formación con la que ya llegó a un acuerdo de Gobierno tras las elecciones de mayo de 2023. En esta línea, ha señalado que el PSOE no le ofrecerá de iniciativa propia esa posible abstención. "Ella es la que debe buscar socios", ha insistido, sin aclarar cuál sería la postura de los socialistas en caso de que le plantearan esta opción.

El PSOE reconoce abiertamente la pérdida de miles de votos en las últimas elecciones, un retroceso que atribuye en buena parte a la abstención. Por ello, la Gestora apuesta ahora por “resetear” el partido, escuchar a la militancia y analizar las causas del distanciamiento con parte de su electorado tradicional. Ha insistido en la necesidad de dar protagonismo a las bases, cuidarlas y respetar que sean ellas “las dueñas del destino del partido”.

Tras los malos resultados electorales del pasado domingo, la dimisión del secretario general y el nuevo periodo que se abre, el PSOE de Extremadura necesita, a su juicio, “tranquilidad, calma y sosiego”. En cuanto al calendario, Quintana evita fijar fechas cerradas debido a la incertidumbre política actual en la región, marcada por la falta de constitución de la Asamblea y de un nuevo Gobierno autonómico. No obstante, el horizonte temporal que maneja el partido sitúa el congreso extraordinario en los próximos meses, previsiblemente antes de mayo, siempre que no concurran circunstancias que lo impidan.