La jueza de la dana pide a Feijóo sus mensajes con Mazón y le permite declarar por videoconferencia
Laura Ballester
La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 accede a la petición de la declaración testifical del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por medios telemáticos y le exige también los mensajes que inercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre.
La Jueza alude en su resolución al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que menciona Feijóo en su solicitud y que, en su apartado 5, contempla la posibilidad de que diputados y senadores declaren desde su despacho oficial. En este sentido, la Magistrada apunta que "esta Juez no puede sino acceder a la petición formulada, de que se efectúe la declaración testifical desde su despacho oficial en el Congreso, a través de medios telemáticos, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo, en el que se ampara, vía webex".
Del mismo modo, puntualiza que "todo ello sin perjuicio de la posibilidad que tiene el testigo de comparecer ante este Juzgado para declarar presencialmente en la fecha señalada".
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- La Ley de Propiedad Horizontal permite echarte de tu propia casa hasta tres años si haces esto
- No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- El temporal no da tregua: Alicante activa la alerta amarilla y vigila la crecida de los cauces
- La metamorfosis de Alicante en el primer cuarto de siglo XXI: cómo cambia una ciudad en 25 años
- Este es el animal que ha puesto en alerta a la Generalitat en la Font Roja
- Tormentas con granizo dejan acumulados de hasta 55 litros por metro cuadrado en Alicante