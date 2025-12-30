Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio CrevillentJoven asesinado Orihuela CostaNiños gripeCuenca asesor MazónNochevieja australianaCese interinos juzgados
instagramlinkedin

Fallecimiento

Muere a los 79 años Francisco Fernández Marugán, histórico dirigente del PSOE

El exdirigente socialista logró por primera vez escaño en el Congreso en 1982 y se despidió de la Cámara en 2011

Francisco Fernández Marugán, en una imagen de archivo.

Francisco Fernández Marugán, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

El exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán, diputado en ocho legislaturas y Defensor del Pueblo en funciones durante cuatro años, ha fallecido a los 79 años, según han informado a EFE fuentes del PSOE.

Nacido en Cáceres en 1946 y economista de formación, comenzó a militar en el partido en 1974, logró por primera vez escaño en el Congreso en 1982 y se despidió de la Cámara en 2011, tras 29 años de diputado.

Ligado al sector 'guerrista', en 1984 entró a formar parte de la Ejecutiva del PSOE, donde años más tarde asumiría temporalmente responsabilidades del área de Finanzas y de tesorero del PSOE en sustitución de Guillermo Galeote, a raíz del proceso de investigación del 'caso Filesa' sobre financiación irregular del partido.

Destacado responsable de finanzas del PSOE, intervino en la redacción de la ley de financiación de los partidos, en la ley de huelga y en la preparación de programas electorales.

En 2021 fue nombrado adjunto primero del Defensor de Pueblo y pasó a encabezar esa institución en funciones en 2017 tras la dimisión de Soledad Becerril y hasta el 11 de noviembre de 2021 en que fue sustituido por Ángel Gabilondo.

En redes sociales se han sucedido los pésames y las muestras de afecto de compañeros socialistas, como el presidente catellanomanchego, Emiliano García Page, quien lo ha calificado de "gran político y excelente diputado" y ha elogiado su trayectoria ejemplar guiada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social.

"Un gran socialista extremeño y uno de los mejores diputados que conocí. Trabajar a su lado, durante algunos años en el Congreso, fue una enorme suerte", ha escrito el exdiputado Eduardo Madina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un grupo hotelero de Benidorm pierde la batalla contra Hacienda por los pagos a cuenta
  2. Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante
  3. Treinta interinos denuncian su cese sin previo aviso en los juzgados de Alicante por los nuevos tribunales de instancia
  4. Matan a tiros a un joven inglés en una urbanización de Orihuela Costa
  5. Las últimas tormentas dejan granizo y una crecida importante del caudal del río Segura a su paso por la Vega Baja
  6. El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret
  7. Rescatan a seis personas, dos de ellas en estado grave, en el incendio de una vivienda en Crevillent
  8. El punk español tiene su cómic y rinde homenaje a una docena de bandas de Alicante

El PP cita a Ábalos al Senado el 8 de enero: "Tiene dos opciones, decir la verdad o proteger a Sánchez"

El PP cita a Ábalos al Senado el 8 de enero: "Tiene dos opciones, decir la verdad o proteger a Sánchez"

La Cabalgata de Reyes en Elche, en el aire por la previsión de fuertes lluvias

La Cabalgata de Reyes en Elche, en el aire por la previsión de fuertes lluvias

Los hoteles de Benidorm registran una ocupación del 92 % para Nochevieja, la más alta de la Comunidad

Los hoteles de Benidorm registran una ocupación del 92 % para Nochevieja, la más alta de la Comunidad

Francis, la nueva borrasca que llegará a Alicante este fin de semana

Francis, la nueva borrasca que llegará a Alicante este fin de semana

PS6 y la próxima generación de Xbox podrían retrasarse debido a los altos precios de la memoria

PS6 y la próxima generación de Xbox podrían retrasarse debido a los altos precios de la memoria

Pueblos que luchan contra la ‘basuraleza’: ya son casi 1.000 en toda España

Pueblos que luchan contra la ‘basuraleza’: ya son casi 1.000 en toda España

El tiempo en Alicante: el año empieza con nubes y un descenso de las temperaturas

¿Por qué interesará a los amantes de la música visitar Calp en 2026?

¿Por qué interesará a los amantes de la música visitar Calp en 2026?
Tracking Pixel Contents