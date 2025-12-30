Fallecimiento
Muere a los 79 años Francisco Fernández Marugán, histórico dirigente del PSOE
El exdirigente socialista logró por primera vez escaño en el Congreso en 1982 y se despidió de la Cámara en 2011
EFE
El exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán, diputado en ocho legislaturas y Defensor del Pueblo en funciones durante cuatro años, ha fallecido a los 79 años, según han informado a EFE fuentes del PSOE.
Nacido en Cáceres en 1946 y economista de formación, comenzó a militar en el partido en 1974, logró por primera vez escaño en el Congreso en 1982 y se despidió de la Cámara en 2011, tras 29 años de diputado.
Ligado al sector 'guerrista', en 1984 entró a formar parte de la Ejecutiva del PSOE, donde años más tarde asumiría temporalmente responsabilidades del área de Finanzas y de tesorero del PSOE en sustitución de Guillermo Galeote, a raíz del proceso de investigación del 'caso Filesa' sobre financiación irregular del partido.
Destacado responsable de finanzas del PSOE, intervino en la redacción de la ley de financiación de los partidos, en la ley de huelga y en la preparación de programas electorales.
En 2021 fue nombrado adjunto primero del Defensor de Pueblo y pasó a encabezar esa institución en funciones en 2017 tras la dimisión de Soledad Becerril y hasta el 11 de noviembre de 2021 en que fue sustituido por Ángel Gabilondo.
En redes sociales se han sucedido los pésames y las muestras de afecto de compañeros socialistas, como el presidente catellanomanchego, Emiliano García Page, quien lo ha calificado de "gran político y excelente diputado" y ha elogiado su trayectoria ejemplar guiada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social.
"Un gran socialista extremeño y uno de los mejores diputados que conocí. Trabajar a su lado, durante algunos años en el Congreso, fue una enorme suerte", ha escrito el exdiputado Eduardo Madina.
