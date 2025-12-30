Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio CrevillentJoven asesinado Orihuela CostaNiños gripeCuenca asesor MazónNochevieja australianaCese interinos juzgados
instagramlinkedin

El PP cita a Ábalos al Senado el 8 de enero: "Tiene dos opciones, decir la verdad o proteger a Sánchez"

El Partido Popular quiere que Ábalos aclare en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' cómo se financió la candidatura de Sánchez y qué se pactó con Otegi y el PNV, entre otras cuestiones

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Ábalos comparece durante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia del covid-19, en el Senado, a 6 de mayo de 2024, en Madrid (España).

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Ábalos comparece durante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia del covid-19, en el Senado, a 6 de mayo de 2024, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) llevará a José Luis Ábalos, actualmente en prisión, a la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado el próximo 8 de enero, justo después de Reyes, tal y como anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García. Según manifestó en rueda de prensa, el exministro tiene dos opciones: "O colaborar con la verdad o proteger a Sánchez".

A su juicio, el presidente del Gobierno, en su comparecencia en la misma comisión de investigación el pasado 30 de octubre, eligió "protegerse a sí mismo", y por eso García expresó su esperanza de que el antiguo titular de Transportes entre 2018 y 2021 y ex secretario de Organización del PSOE, ahora en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real, "esta vez elija la verdad".

Algo que según explicó en una larga enumeración, porque el antiguo número 3 del PSOE y hombre de confianza del jefe del Ejecutivo explique "cómo se financió la candidatura de Sánchez en las primarias; qué irregularidades hubo en esas primarias; qué se pactó con Otegi [Arnaldo] y el PNV además de la moción de censura; hasta dónde llegaba el sistema de mordidas construido por Cerdán [Santos]; quién ordenó contratar a las empresas de la trama; quién presionó al resto de ministerios para las compras de mascarillas con una empresa determinada y concreta; por qué vino Delcy [Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela] a España y por qué lo ocultaron; quién se benefició de la trama de hidrocarburos; cómo operaba el PSOE con los cobros en efectivo de dudosa procedencia; cómo se rescataron aerolíneas a cambio de favores; qué presiones recibió de Zapatero para rescatar Plus Ultra; de qué manera intercedió Sánchez para rescatar Air Europa a cambio de que financiase los negocios de Begoña Gómez, su mujer..." se explayó la portavoz de los populares en el Senado.

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un grupo hotelero de Benidorm pierde la batalla contra Hacienda por los pagos a cuenta
  2. Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante
  3. Treinta interinos denuncian su cese sin previo aviso en los juzgados de Alicante por los nuevos tribunales de instancia
  4. Matan a tiros a un joven inglés en una urbanización de Orihuela Costa
  5. Las últimas tormentas dejan granizo y una crecida importante del caudal del río Segura a su paso por la Vega Baja
  6. El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret
  7. Rescatan a seis personas, dos de ellas en estado grave, en el incendio de una vivienda en Crevillent
  8. El punk español tiene su cómic y rinde homenaje a una docena de bandas de Alicante

El PP cita a Ábalos al Senado el 8 de enero: "Tiene dos opciones, decir la verdad o proteger a Sánchez"

El PP cita a Ábalos al Senado el 8 de enero: "Tiene dos opciones, decir la verdad o proteger a Sánchez"

La Cabalgata de Reyes en Elche, en el aire por la previsión de fuertes lluvias

La Cabalgata de Reyes en Elche, en el aire por la previsión de fuertes lluvias

Los hoteles de Benidorm registran una ocupación del 92 % para Nochevieja, la más alta de la Comunidad

Los hoteles de Benidorm registran una ocupación del 92 % para Nochevieja, la más alta de la Comunidad

Francis, la nueva borrasca que llegará a Alicante este fin de semana

Francis, la nueva borrasca que llegará a Alicante este fin de semana

PS6 y la próxima generación de Xbox podrían retrasarse debido a los altos precios de la memoria

PS6 y la próxima generación de Xbox podrían retrasarse debido a los altos precios de la memoria

Pueblos que luchan contra la ‘basuraleza’: ya son casi 1.000 en toda España

Pueblos que luchan contra la ‘basuraleza’: ya son casi 1.000 en toda España

El tiempo en Alicante: el año empieza con nubes y un descenso de las temperaturas

¿Por qué interesará a los amantes de la música visitar Calp en 2026?

¿Por qué interesará a los amantes de la música visitar Calp en 2026?
Tracking Pixel Contents