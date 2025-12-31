El informe del PSOE dice que casi 200.000 euros de sus ingresos "no son reales" sino devoluciones de dinero adelantado que no se gastó

El informe pericial elaborado por un catedrático y un profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) por encargo de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, sobre los pagos en metálico a los exsecretarios de Organización del partido José Luis Ábalos y Santos Cerdán y al exasesor de Transportes Koldo García destaca que en todos los ejercicios entre 2017 y 2024 "aparecen cargos adicionales [...] que no constituyen ingresos reales, sino devoluciones de liquidaciones de gastos por parte de personas que habían recibido una provisión de fondos" que finalmente no gastaron. El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, concluye que "no existe ninguna otra entrada de liquidez con relevancia" que no tenga "un rastro bancario completo".

En concreto se refieren a 47 entregas en 2017 que suman 14.203,90 euros; 28 apuntes en 2018 por 5.907,96 euros; 38 apuntes adicionales en 2019 de 15.254,89 euros; en 2020 otros 19 apuntes que suman 5.218,54 euros; en 2021 son 8 apuntes adicionales por 3.301,53 euros; y en 2022 un total de 13 apuntes adicionales que suponen 1.285,72 euros. Los más relevantes son 43 apuntes en 2023 que suman 72.935,35 euros y 48 apuntes en 2024 por 73.420,89 euros. Todo ello supone un total de 191.528,78 euros en los ocho ejercicios analizados.

Ábalos niega desde prisión que haya financiación ilegal en el PSOE / José Luis Roca

Una vez justificados los gastos efectivamente realizados, prosigue el peritaje, el sobrante se reintegra en caja, generando estas entradas "puntuales que no responden a incrementos de liquidez ordinaria, sino al simple ajuste del importe anticipado", dicen los profesores, que advierten de que se trata "de ajustes de tesorería derivados del mecanismo ordinario de anticipos: recibida una provisión y justificados los gastos, devuelve el sobrante. Estas devoluciones no incrementan la liquidez, sino que simplemente regularizan anticipos previamente concedidos".

El documento pericial pone de manifiesto que cada uno de los años caja del PSOE "se nutre exclusivamente del saldo inicial del año anterior y de las reposiciones efectuadas desde el BBVA, mientras que el resto de apuntes [...] son devoluciones de anticipos sin contenido económico propio o ingresos atípicos de muy escasa cuantía. Toda salida se encuentra debidamente registrada, identificando a la persona perceptora o el órgano de imputación del gasto, ofreciendo plena trazabilidad de los fondos".

No hay fondos "extracontables"

Por eso, el informe concluye que cada una de esas disposiciones de efectivo "está íntegramente trazada: la entrada previa de fondos se produce siempre desde la cuenta bancaria del partido, de modo que no existe movimiento alguno de origen extracontable o ajeno al circuito oficial de tesorería", con lo que el PSOE traza una clara diferencia con "la contabilidad extracontable" de la caja B del extesorero del PP Luis Bárcenas.

El exasesor Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz. / A. Pérez Meca - Europa Press

Además, las recargas del efectivo en el partido se realizan "cuando la disponibilidad de caja desciende por debajo del nivel necesario para atender pagos ordinarios. Por ello no siguen una periodicidad fija, sino que se concentran en aquellos momentos del ejercicio en los que el ritmo de gasto exige reforzar la liquidez: enero, julio y octubre. Esta pauta explica que las reposiciones se produzcan de forma escalonada y siempre por un importe coherente con el restablecimiento de un nivel operativo de fondos en la caja", prosigue el informe, que resalta que solo en una ocasión estas reposiciones de efectivo superaron los 30.000 euros.

Fue en 2021, en el que se repusieron desde la cuenta del banco 40.500 euros, "lo que se explica porque en este ejercicio solo se realizaron dos reposiciones en todo el año y fue necesario ajustar el importe para restablecer un nivel operativo adecuado de fondos en la caja".

No hay fondos no declarados

El catedrático y el profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid sostienen que en cada ejercicio se refleja de manera "coherente" el saldo de apertura del año siguiente, "sin discrepancia alguna".

El exdiputado socialista Santos Cerdán en el Senado / Borja Sánchez-Trillo / EFE

"La evolución de los remanentes confirma que la caja mantiene niveles de liquidez consistentes con su función operativa y que las entradas y salidas están debidamente registradas", prosigue el informe, que afirma que "la revisión del periodo 2017-2024 muestra un sistema de caja coherente, cerrado y verificable, en el que todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están correctamente documentadas".

Concluyen que no han detectado "movimiento alguno que pueda considerarse ajeno al circuito ordinario de tesorería, ni indicio de fondos no declarados o no trazados".