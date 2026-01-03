La Audiencia Nacional propone juzgar a una organización criminal que se ocultó tras la empresa 'Taylor Swing Oil' para defraudar 19,3 millones

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión de la jueza María Tardón de proponer que se juzgue a los presuntos integrantes de una organización criminal "dedicada a constituir empresas operadoras en el mercado de hidrocarburos con el objeto de defraudar grandes cantidades de dinero correspondientes a cuotas de IVA que no se ingresan en la Hacienda pública", según especifica un auto de 12 de diciembre de 2025, al que ha tenido acceso esta redacción.

En concreto, los investigadores consideran que la cuota defraudada habría sido de 19.316.612 euros. Y con los beneficios obtenidos con el presunto fraude los integrantes de la trama realizaron operaciones financieras "para ocultar el origen ilícito de los fondos, sirviéndose de una red de empresas pantalla y testaferros, lo que dificultaba detectar la vinculación existente entre los mismos". Así, simularon la existencia de relaciones comerciales o económicas entre las diferentes empresas, "con constantes transferencias de fondos de unas a otras para dificultar la trazabilidad y recuperabilidad del dinero obtenido ilícitamente de la defraudación a las Haciendas Públicas", destaca la resolución judicial.

Los líderes de la organización dirigían las empresas 'Taylor Swing Oil' [un nombre parecido al de la cantante norteamericana Taylor Swift], y 'LH Commodities & Investment', "habiendo colocado como administradores formales a determinadas personas a las que tenían bajo sueldo a los efectos de no figurar como los gestores de la sociedad. En un escalón más bajo se situaría el artífice del entramado de empresas constituido en el extranjero para que pudieran lucrarse con el dinero defraudado a la Hacienda pública".

"Testaferros de la organización"

También se valieron de "testaferros de la organización", pues figuraban como administradores formales de las empresas de hidrocarburos "a fin de ocultar la verdadera dirección de las empresas". Otras personas se encargaban de "mover el dinero generado con la defraudación tributaria" para que la trama se beneficiara. Y finalmente, diferentes mercantiles se encargaban de "recibir en sus cuentas bancarias los ingresos procedentes del fraude tributario, blanqueando las ganancias".

En concreto, transferían "grandes cantidades de dinero a empresas interpuestas, controladas por ellos de forma directa o indirecta, estando al frente de las mismas determinadas personas con un perfil de testaferro que a cambio de determinadas cantidades de dinero figuraban como administradores formales de las mismas, con el fin de ocultar los gestores efectivos de las mismas y las personas que en última instancia se benefician de los fondos provenientes de los ilícitos tributarios, que carecían de actividad y de trabajadores, fingiendo que dichas transferencias lo eran en concepto de supuestos pagos de comisiones, servicios varios y ampliaciones de capital que no se corresponden con la operativa de estas empresas".

"Tras analizarse las actividades llevadas a cabo por "Taylor Swing Oil Company SL" (Sonoil Operadora SL) en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y del análisis de sus declaraciones de IVA presentadas en dicho ejercicio se pone de manifiesto la misma mecánica defraudatoria llevada a cabo en la empresa "LH Commodities". Uno de los cabecillas se inventó en 2017 "unas cuotas de IVA soportado que no han sido soportadas realmente, reduciendo considerablemente el IVA a ingresar".

"Vaciamiento patrimonial"

También hubo operaciones de salida de fondos por importes "muy relevantes que supusieron un vaciamiento patrimonial en perjuicio de la Hacienda pública". El administrador autorizado en las cuentas bancarias de 'Taylor Swing' (Sonoil Oil) llevó a cabo una operativa "para vaciar la sociedad con las cuotas que no se van a pagar a la Hacienda Pública para pasar esos fondos a empresas vinculadas a los investigados de manera que se borre el origen ilícito de los fondos y sean de nuevo introducidas en el tráfico jurídico".

Así, desde las cuentas de 'Taylor Swing' salieron hasta 11.348.981 euros a empresas interpuestas vinculadas a los cabecillas. El Gobierno inhabilitó en 2018 para ejercer la actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Sonoil Operadora, SL, que después pasó a denominarse Taylor Swing Oil Company SL.