Captura de Maduro
El PSOE endurece el tono contra la “invasión” de Venezuela e insiste en una salida pactada
Los socialistas apuestan por una salida “pactada entre los venezolanos” y muestran una mayor contundencia contra la intervención de EEUU, entre presiones de sus socios
La posición del Gobierno sobre la intervención de EEUU en Venezuela se ha ido moviendo desde la prudencia inicial hasta un rechazo contundente en las últimas horas. Paralelamente, el PSOE ha endurecido el tono para ir un paso por delante. La portavoz de los socialistas, Montse Mínguez, se ha referido este lunes a un “ataque” e “invasión bélica” de Venezuela para rechazar “cualquier forma de violencia”. Después de que Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, utilizase por primera vez el término “condena” para oponerse “con rotundidad” la “violación de la legalidad internacional” en una carta dirigida a la militancia, los socialistas se han ido acercando a un discurso más contundente, en línea por lo exigido por sus socios.
La vicepresidenta segunda de Sumar, Yolanda Díaz, se congratuló por el tono de la carta de Sánchez, aunque otros sectores en este espacio, como IU, piden mayor contundencia. En Ferraz avanzan que tanto el PSOE como el Gobierno “vamos a seguir apostando por la democracia y la libertad”, que pasaría por una “desescalada” y afrontar “esta situación tan peligrosa desde el diálogo” y la defensa del derecho internacional. “Cualquier otra acción la vamos a rechazar”, ha avisado Mínguez durante una entrevista en TVE.
En la línea de la apuesta por el diálogo, desde el PSOE defienden los contactos tanto con el Gobierno de Venezuela, ahora encabezado por la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez, como con la oposición. Todo ello para que el escenario de la llegada de la democracia “sea pactada entre los venezolanos”.
