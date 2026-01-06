Secciones

Robles avisa a Trump de que "no hay actuaciones legítimas posibles" fuera del derecho internacional

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recalcado este martes el compromiso de España con el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles, ha dicho. Más información

