Robles avisa a Trump de que "no hay actuaciones legítimas posibles" fuera del derecho internacional
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recalcado este martes el compromiso de España con el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles, ha dicho. Más información
Últimos vídeos
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
Las aguas residuales de Murcia llenan de espuma el río Segura a su paso por Orihuela y Rojales
SUPERCOPA DE ESPAÑA 2026
DIRECTO | Rueda de prensa FC Barcelona 1ª Semifinal Supercopa de España 2026
PRIMER PREMIO EL NIÑO