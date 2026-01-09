La juez cita a Santos Cerdán como imputado por mentir en el Senado, dos días después de que comparezca en el caso Leire

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha visto cómo las citaciones judiciales que tiene pendientes se han concentrado en la primera semana de febrero. A su comparecencia como testigo en el caso Leire o caso Fontanera el lunes día 2 se ha sumado ahora que tendrá que comparecer como imputado por la querella por falso testimonio que interpuso Hazte Oír contra el expolítico navarro, al entender que mintió en su primera comparecencia en la comisión de investigación que tiene abierta el Senado en relación con el caso Koldo.

En una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, cuya titular es María Paloma Montaño, se acuerda la citación de Cerdán, en calidad de investigado, a la vez que remite a la Audiencia Provincial de Madrid el recurso interpuesto por su defensa contra la admisión a trámite de la querella de la organización provida.

En diciembre la magistrada ya rechazó archivar la causa que había abierto en octubre al entender que Cerdán podía haber "faltado sustancialmente a la verdad" sobre la relación que mantenía con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, en su primera intervención en la comisión de investigación del Senado. La magistrada consideraba "precipitado" el archivo, pese a que así se lo había pedido la defensa del ex número tres del PSOE y la fiscalía, que no aprecia delito en los hechos imputados.

Respuestas claras: "No"

La jueza explicaba en su resolución que no se trataba de "una representación valorativa o subjetiva" de las palabras de Cerdán en el Senado, sino que "las preguntas eran claras y las respuestas del querellado también fueron claras", porque lo hizo con un "no, a todas las preguntas. Y según mantiene el querellante, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, revelaría lo contrario".

El Código Penal castiga a quien es faltare a la verdad en una comisión parlamentaria de investigación con penas de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses. No obstante, en el caso de Cerdán, se antoja complicado dada su condición de imputado en una de las piezas del caso Koldo que se siguen en el Tribunal Supremo, aunque cuando se le atribuye haber mentido todavía no lo estaba, porque la querella de Hazte Oír se basa en la comparecencia que prestó el 30 de abril y él no adquirió la condición de imputado hasta junio. El día 30 de ese el juez le envió a prisión, donde permaneció hasta el 19 de noviembre.

En el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde tendrá que comparecer tres días antes, Santos Cerdán será interrogado, aunque en ese caso como testigo, en relación con la actividad desarrollada por la exmilitante socialista Leire Díez con el objetivo de desacreditar al número dos de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, y a fiscales encargados de investigar distintos casos, como el del 3% o el seguido contra el empresario también imputado en la causa, Javier Pérez Dolset, al que Anticorrupción acusa de apropiarse, en colaboración con otras 13 personas, de 37,5 millones y de cometer un fraude de 30 millones con la empresa Zed Worldwide.