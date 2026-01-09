El PP pone el foco en Zapatero y su amigo detenido por Plus Ultra en la nueva lista de comparecientes en el Senado

El Partido Popular (PP) vuelve a la carga en la comisión de investigación en el Senado sobre el 'caso Koldo' y pone el foco en el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y en su amigo el empresario Julio Martínez Martínez, detenido recientemente en una operación de la UDEF relacionada con la aerolínea Plus Ultra, apenas dos días después de que ambos compartiesen una mañana de recreo en el monte madrileño de El Pardo, según desveló El Debate. El Grupo Popular asegura en un comunicado que el que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 "liderará" la ampliación de la lista de comparecientes que los de Alberto Núñez Feijóo llevarán el próximo lunes para su debate y votación a la reunión de la Mesa de dicha comisión.

Una mera formalidad, ya que la mayoría absoluta de la que goza el primer partido de la oposición en la Cámara Alta le permite elegir sin problemas quienes serán los llamados a comparecer, como ocurrió antes de Navidad con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los populares también habían aprobado llevar este 8 de enero, como primer compareciente del año, al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, pero finalmente el Tribunal Supremo (TS) impidió que se pudiera producir esa comparecencia, dado que Ábalos permanece en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real.

El PP justifica la decisión de llamar a Zapatero en la necesidad de "conocer la verdad sobre los escándalos de Plus Ultra y Forestalia". Aunque en principio, según fuentes de la dirección de los populares, la intención es que el expresidente sea el último de esta nueva ronda de comparecientes. En ella estará también la socialista Susana Sumelzo, actual secretaria de Estado para Iberoamérica y antigua diputada en el Congreso, siempre muy próxima a Sánchez, cuya familia tendría relación comercial con Forestalia, el gigante de las renovables que en los últimos meses ha sufrido registros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en relación por la causa que se sigue, aún bajo secreto de sumario, contra la conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández.

Precisamente el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, figura en el nuevo listado de comparecientes que con toda seguridad se aprobará el próximo lunes, así como el exgerente del PSOE, Gregorio Martínez. El propio presidente de Forestalia, Fernando Samper, también aparece en las nuevas peticiones de comparecencia.

El presidente y el CEO de Plus Ultra

Igualmente, en el listado de comparecientes aparece el presidente y fundador de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y el CEO de las aerolínea, Roberto Roselli. El PP siempre ha denunciado como sospechoso el rescate durante la pandemia de una compañía aérea que "solo tenía un avión", como ha recordado recurrentemente la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García.

Pero no acaban ahí los nuevos comparecientes citados por el PP a la comisión del Senado, en donde como toda comisión de investigación parlamentaria hay obligación de acudir aunque no así de contestar a las preguntas de los parlamentarios, cosa que ha sucedido varias veces en esta misma comisión, por ejemplo en la comparecencia que realizó en su día el ex presidente de la SEPI, el citado Fernández, nombrado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en 2018, nada más tomar posesión del ministerio de Hacienda tras la moción de censura de Sánchez contra Mariano Rajoy de aquel año.

Entre los nuevos nombres aparece la actual presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva Fernández, quien fue secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y como tal miembro del Consejo Rector del Fondo de Acción Social de la Secretaría de Estado (FASSE) que acordó los rescates durante la pandemia, entre ellos, además del de Plus Ultra, el de Air Europa. También el de María Pilar Paneque, quien en ese año 2020 en que se produjeron los rescates a las compañías aéreas ejercía como subsecretaria de Hacienda y miembro del mismo Consejo Rector del FASSE.