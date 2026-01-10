En A Coruña
Directo | Interparlamentaria del PP: Debates sobre vivienda, empleo y regeneración
Los 'populares' eligen el lema 'Por lo importante' y Galicia, donde Rueda reeditó la mayoría absoluta casi dos años atrás, como escenario
Redacción
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne este fin de semana en Galicia a los diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular con motivo de la XXVIII Interparlamentaria, en la que debatirán sobre vivienda, empleo, seguridad o regeneración democrática, entre otros asuntos.
Y aunque no forma parte de las mesas de debate, se da por descontado que los cargos del PP aprovecharán la Interparlamentaria gallega para expresar su rechazo a la propuesta de financiación que ha presentado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.
Más allá, el PP ha elegido para esta cita --que tiene lugar en el Palexco de A Coruña-- el lema 'Por lo importante' con el objetivo de trasladar la idea de que se ocupan de los problemas "cotidianos" que afectan a los ciudadanos, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.
Estas jornadas con sus parlamentarios, los días 10 y 11 de enero, servirán para diseñar la estrategia del partido ante el nuevo periodo de sesiones que arrancará en las Cortes y el Parlamento europeo en 2026.
- Fnac Alicante cierra sus puertas tras 25 años de actividad y este es el negocio que lo sustituirá
- La plantilla de Fnac Alicante denuncia años de recortes: 'Hemos pasado de 80 trabajadores a poco más de 20
- Toni Cabot, sobre el cierre de FNAC Alicante: 'Será difícil pasar por la avenida de la Estación y no echar de menos ese entrañable rincón
- Marc Márquez, sobre compartir gastos con su novia: 'Ya llegará el día, pero no necesito que aportes nada
- La funeraria El Fiambre, en el punto de mira de la Policía Local de Petrer
- La UA resucita los icónicos disquetes de los ordenadores de los años ochenta
- El Alicante que ya no existe: los lugares míticos que desaparecieron del centro
- ¿Dónde comprar discos de música y vinilos en Alicante tras el cierre de la Fnac? La ciudad se queda con dos tiendas y media