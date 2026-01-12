Caso Koldo
El Supremo da cinco días a Ábalos y Koldo para prestar fianza de cara al juicio por el pelotazo de las mascarillas
Se les reclaman 60.000 euros a cada uno para garantizar la responsabilidad penal a la que pueden ser condenados
El Tribunal Supremo ha trasladado a la prisión de Soto del Real (Madrid) donde se encuentran con carácter preventivo el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García el auto en el que se anuncia la apertura contra ellos de juicio oral por el "pelotazo" millonario de las mascarillas que fueron adquiridas por el Ministerio de Transportes en lo peor de la pandemia de covid.
La resolución entregada en mano incluye la petición de cárcel que formula contra ellos la Fiscalía Anticorrupción, que es de 24 años en el caso de Ábalos y de 19 años y medio para el que fuera su asistente. Igualmente, se les requiere para que en el plazo de cinco días hábiles, que empiezan a contar este lunes, presten fianza de 60.000 euros "para garantizar las resposabilidades pecuniarias que pufieran derivarse de esta causa", según la diligencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. De no depositar el dinero, serán embargados.
