Yolanda Díaz avanza que no apoyará la bonificación anunciada por Sánchez por ser "un regalo fiscal"

Yolanda Díaz se planta ante el decreto anunciado por Pedro Sánchez para bonificar el 100% del IRPF a los propietarios que no suban los precios de alquiler y avanza que Sumar no apoyará la medida en esos términos, al considerarla un "regalo fiscal".

La vicepresidenta segunda del Gobierno lo ha anunciado así en redes sociales pocos minutos después del anuncio del presidente de Gobierno. “Regalar dinero público a los rentistas es un grave error “, ha manifestado la líder de Sumar en el Consejo de Ministros, en un mensaje en Bluesky. “En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo”, ha avanzado. "La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal".

En el mismo sentido se ha expresado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha asegurado que "la prórroga de los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los caseros; tiene que ser un derecho de los inquilinos e inquilinas". En declaraciones a medios de comunicación, ha defendido que "lo que hay que hacer es decretar con toda urgencia una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año, que es algo además que ya hicimos durante la pandemia, o con los efectos de la guerra de Ucrania", continuó, cifrando en 600.000 los contratos de alquiler susceptibles de tener que ser renovados.

El ministro recordó también que otras de las medidas que han reclamado es la prohibición de la compra especulativa de viviendas -flipping- y crear un nuevo impuesto para gravar fiscalmente a quien tenga más de cuatro viviendas.

Sumar lleva meses batallando con el ala socialista del Gobierno para impulsar medidas en materia de vivienda. En octubre anunciaron un decreto desde el Ministerio de Derechos Sociales que ha sido objeto de negociación entre los socios del Gobierno, sin que hasta ahora el ala socialista se haya avenido a aplicar ninguna de sus propuestas.

Una de las medidas que Sumar trató de impulsar hasta el final fue la congelación de los contratos de alquiler que vencieran en 2026 y tuvieran que renovarse, al considerar que implicaría una subida de precios. La medida ha sido desatendida por el PSOE y el Ministerio de Vivienda, aunque en el socio minoritario del Gobierno aún confiaban en que pudiera salir adelante durante el mes de enero. Este mismo lunes, desde Sumar han vuelto a pedir esta prórroga de los contratos que vayan a vencer, en lugar de la propuesta presentada por el ala socialista.

Malestar en Sumar

El anuncio de Pedro Sánchez de un decreto que contempla la bonificación fiscal para los propietarios que renueven contratos de alquiler sin subidas, unida a otras propuestas como la limitación de los contratos de alquiler temporal, ha terminado por rebelar a Sumar, consciente de que la vivienda es uno de los asuntos que más preocupan y su campo de batalla por librar.

Yolanda Díaz no es la única dirigente que ha criticado el anuncio del dirigente. La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha apuntalado el rechazo el rechazo a la medida en el Congreso. "El anuncio del PSOE no puede tener nuestro apoyo. Nos oponemos a los regalos fiscales a los caseros. Son un error. Hace meses que pusimos encima de la mesa una propuesta para prorrogar contratos y congelar alquileres que sí garantiza el derecho a la vivienda".

También el diputado Alberto Ibáñez, portavoz de Sumar en la comisión de Vivienda, se ha mostrado durísimo hacia el anuncio de Sánchez. "Su propuesta es un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos que no contará con nuestro apoyo. El RDL necesario es el que frene la gran revisión de alquileres a casi 600.000 personas en 2026", expresaba en redes.

"No conocíamos la propuesta"

En rueda de prensa, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, admitía que estaban "estupefactos" y volvía a hacer referencia al derceto ley anunciado hace tres meses: "El PSOE dice hacer algo para resolver la crisis de la vivienda pero lo que vuelve a hacer es dar con la fórmula equivocada", determinó la dirigente en rueda de prensa, que definió la propuesta de Sánchez en "dar regalos fiscales a los caseros y a los rentistas".

"El PSOE lo que tiene es que asumir la urgencia de la situación. Hay una emergencia habitacional en nuestro país que va a más y lo que tenemos es que poner el foco en quien está padecidendo y sufriendo esta emergencia habitacional, que no son los propietarios sino los inquilinos", criticó Hernández en la sede del partido, donde también afeó al ala socialista que "no conocíamos la propuesta" y que se han enterado "a través de los medios de comunicación".

La coordinadora de Movimiento Sumar insistió en que "la prórroga no puede ser una opción de los caseros, es un derecho de los inquilinos y esto es un cambio de enfoque radicalmente distinto". Insistió además en que la propuesta "no va a contar con nusetro apoyo en el Congreso de los Diputados".

El choque por esta medida es el segundo en materia de vivienda en poco más de un mes. A princpios de diciembre, el PSOE también anunció un pacto con Junts para impulsar una ayuda por impago a los propietarios que alquilen a familias vulnerables. Una medida que no gustó en las filas de Sumar , donde advertían que "no es el problema".

Noticia en ampliación