La cumbre autonómica sobre financiación concluye con el rechazo de todas las comunidades salvo Cataluña

La cumbre sobre el nuevo sistema de financiacion autonómica que ha propuesto el Gobierno, celebrada en la mañana de este miércoles entre la vicepresidenta María Jesús Montero y los consejeros autonómicos de Economía, ha terminado con el rechazo a la propuesta de todas las comunidades salvo Cataluña.

La práctica totalidad de los consejeros autonómicos han expresado a Montero su desacuerdo con el nuevo sistema, y también su malestar por que fuera el líder de ERC, Oriol Juqueras, quien lo anunciara tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.

Cataluña se queda sola defendiendo la nueva financiación: "Es una oportunidad y la solidaridad no está en duda"

Alícia Romero ha sido la protagonista de una prédica en el desierto durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La consellera de Economia de la Generalitat ha constatado, como era previsible, que Catalunya está sola defendiendo la nueva financiación, por más que haya salido de la reunión enarbolando que se ha abierto una "ventana de oportunidad" que no se puede desaprovechar. El portazo no solo ha sido unánime por parte de los territorios bajo mando del PP, sino que el modelo ha sido también rechazado sin ambages por los dos gobernados por el PSOE. De poco -o nada- ha servido el despliegue de argumentos de la parte catalana para sostener que la fórmula de reparto de recursos planteada es "más justa" y que el pastel es más grande para todos. "La solidaridad no está en duda", ha sostenido la consellera durante el debate.

La dirigente del Govern de Salvador Illa ha puesto un especial empeño en recalcar que, por más que se plantee que reciba 4.686 millones de euros más, Catalunya es una comunidad aportadora neta al sistema, que hasta ahora ha sido solidaria y que "lo seguirá siendo", e incluso ha citado tanto a ERC como a Junts para explicar a sus homólogos del resto de autonomías que en los programas electorales de los independentistas se incluye esa solidaridad. "Si los leen, lo verán", ha asegurado. Pero si algo precisamente genera anticuerpos al resto de territorios es que el modelo de financiación se haya pactado con Oriol Junqueras.

Información: Sara González. Lee la noticia completa aquí.

Madrid rechaza una propuesta hecha "a machetazos al dictado" de ERC

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo madrileño y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha sido tajante. "Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid jamás aceptaremos un modelo que discrimine a los madrileños y así lo hará saber hoy la propia consejera de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El número dos del gobierno de Ayuso ha definido la propuesta como un "privilegio" a Esquerra Republicana de Catalunya. Se trata, ha dicho, de "una propuesta de financiación autonómica hecha a machetazos al dictado de aquellos que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña y que lógicamente perjudica gravemente a la Comunidad de Madrid". La alternativa, según las estimaciones hechas en Sol, supone un incremento de 365 euros por madrileño frente a los 588 que recibiría Cataluña, un 61% más según ha subrayado García.

"Esto no va solo de recursos, no va solo de financiación, esto va de España y va de la forma y manera en la que vamos a financiar y garantizar los servicios públicos, que con Sánchez están en riesgo", ha añadido.

Información: Víctor Rodríguez. Lee la noticia completa aquí.

Page eleva el tono: "No debe salir"

Lucía Feijoo Viera

"Es de una base moral mínima. Soy duro porque no es un asunto menor, es el meollo" ya que "estamos hablando de la ideología que a algunos desde niños nos ha llevado a militar en la política".

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, elevó el tono contra el sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo está exponiendo a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. A la vez que María Jesús Montero exponía los detalles del modelo a los consejeros autonómicos, Page arremetía públicamente contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez, porque "es lamentable que Junqueras tenga mas informacion que el resto", en alusión a que el nuevo sistema se cerró en el encuentro del pasado 8 de enero entre el jefe del Ejecutivo y el líder de ERC.

Información: May Mariño / Ana Cabanillas. Lee la noticia completa aquí.

El Gobierno valenciano endurece sus críticas: "La gran beneficiada es Cataluña"

El nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno ha pasado de "no pintar mal" para la Generalitat valenciana a ser "muy negativo" en apenas 48 horas. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, que este lunes admitía que el incremento de 3.669 millones al año que calcula el Ejecutivo para la Comunidad Valenciana podía ser positivo aunque pedía más datos al ministerio, ha virado hoy hacia la posición más dura que defiende la dirección nacional del PP y tras el cónclave con Montero ha cargado con dureza contra el nuevo sistema planteado por Moncloa por estar, según Rovira, diseñado para favorecer a Cataluña.

"Es un chantaje de Montero, que que se marcha a Andalucía (como candidata del PSOE a la Junta) y ha querido presentar a última hora un modelo que se ha sacado de la chistera donde la gran beneficiada es Cataluña y Andalucía también algo porque tiene su campaña", ha señalado Rovira a la finalización del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una reunión en la que los territorios del PP confiaban en recibir más información del Ejecutivo pero, según denuncia el conseller, no ha sido así.

Información: Mateo L. Belarte. Lee la noticia completa aquí.

Canarias, decepcionada: "Seguimos a la cola de España"

También mostró su decepción la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, al constatar que la ministra de Hacienda no aportó información nueva ni documentación técnica que permita evaluar con rigor la propuesta del Gobierno central sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.

La consejera lamentó que el Ministerio de Hacienda se limitara a reproducir los mismos argumentos ya conocidos a través de los medios de comunicación. “No se nos ha informado de nada más; la ministra ha hecho un repaso de todo lo que dijo en la prensa”, afirmó. Asián resumió el resultado del encuentro de forma tajante: “Estamos como estábamos antes”, subrayando que las comunidades no obtuvieron datos adicionales de valor y "Canarias sigue a la cola en la financiación".

Información: Flora Marimón. Lee la noticia completa aquí.

Murcia se alinea con el PP contra un modelo en el que es la comunidad más beneficiada

El Gobierno regional de Murcia no descarta plantar a la ministra de Hacienda en la reunión, dispuesta así a rechazar la propuesta del Ejecutivo central para reformar el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), en consonancia con el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP y algunas, incluso, por el PSOE.

Como adelantó el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, en una entrevista en La Opinión el pasado domingo, "la nueva financiación reduce la brecha entre las comunidades, pero no la elimina". Por este motivo, augura que la Región seguirá siendo "la peor financiada" tras la reforma y duda si no habrá detrás de la misma "una subida de impuestos".

Un día después, era el propio presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, el que, tras adelantar que acudirá al Tribunal Constitucional si llega a aprobarse la reforma, dijo que no va a "aceptar ninguna propuesta que suponga un agravio comparativo", asegurado que "el modelo Junqueras condena esta tierra a seguir infrafinanciada". En una entrevista en Onda Cero realizada este martes, no descartó "un plante de las comunidades autónomas en el CPFF porque Sánchez ya nos ha plantado".

Información: Jaime Ferrán. Lee la noticia completa aquí.

Asturias: "No nos gustan las formas"

"Venimos a defender los intereses de Asturias. No nos gustan las formas, ni que nos pidan adherirnos a un contrato de un plato precocinado". En estos términos se ha expresado Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, antes de entrar este miércoles en Madrid en las dependencias del Ministerio de Hacienda, donde se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La cita comenzó alrededor de las 10.30 horas.

Según el Gobierno de Pedro Sánchez, el nuevo modelo prevé inyectar 21.000 millones de euros adicionales a las regiones, lo que supondría 248 millones más para Asturias. No obstante, los detalles del sistema aún no se han concretado y deberán explicarse a las comunidades autónomas durante la sesión de esta mañana.

Información: Xuan Fernández. Lee la noticia completa aquí.

"Extremadura tiene derecho a la misma sanidad y educación que Madrid o Cataluña"

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha ratificado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el rechazo de la Junta de Extremadura a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica del Gobierno y ha defendido que todos los españoles tienen derecho a recibir servicios públicos de calidad. "Venimos a defender la Constitución Española, la igualdad y la justicia", ha señalado minutos antes de iniciarse el cónclave en Madrid.

Manzano ha recordado que Extremadura recibirá "cero euros" del paquete de 21.000 millones anunciado por el gobierno central, una propuesta que a su juicio no representa a las comunidades que tienen "serios problemas de despoblación" al primarse esta al 97%. "¿Qué pasa con territorios como el nuestro, con apenas un millón de habitantes y muy extenso?", se ha preguntado la consejera tras reivindicar que los extremeños "tienen derecho a recibir los servicios sanitarios y educativos en igualdad de condiciones de cómo se prestan en Madrid, Cataluña, Andalucía o Baleares".

Información: Rocío Entonado Arias. Lee la noticia completa aquí.

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / José Luis Roca

Andalucía traslada a Montero su 'no' a la financiación

El Gobierno de Juanma Moreno ha acudido a la reunión clave con el Ministerio de Hacienda sobre la nueva propuesta de modelo de financiación autonómica con una posición de rechazo firme y sin intención alguna de abrir ninguna negociación. "Es un sistema que nace muerto", zanjó la consejera Carolina España sumándose así al frente común de todos los territorios gobernados por el PP y también varios gobernados por el PSOE como Castilla y León y Asturias.

La propuesta elaborada y presentada por María Jesús Montero tiene como punto de partida una mejora de la financiación a Cataluña que es la comunidad que más ve incrementado sus recursos en relación con su población. Pero, en el caso andaluz, supone un sensible incremento de la capacidad económica. Concretamente, con el nuevo reparto se conceden 4.850 millones de euros adicionales y al mismo tiempo se fija el compromiso de revisar el Fondo de Compensación Interterritorial para aportar otros 965 millones de euros adicionales.

Información: Javier Alonso. Lee la noticia completa aquí.

Aragón, a Montero: "Esta propuesta es tan buena que nadie la defiende"

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha concluido este miércoles con el rechazo mayoritario de las comunidades autónomas y el único apoyo claro de Cataluña, principal beneficiada en este nuevo reparto de fondos negociado entre el Gobierno Central y Esquerra Republicana. Aragón, que según Fedea es la comunidad más perjudicada por el modelo que pretende instaurar la ministra María Jesús Montero, también ha rechazado la propuesta. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha censurado la forma y el fondo del nuevo sistema: "Esta propuesta del modelo es tan buena que nadie la defiende".

El representante aragonés en la mesa del CPFF, acompañado por el director general de Presupuestos, Ignacio Barquero, ha criticado el papel de Oriol Junqueras, de ERC, en la negociación del nuevo modelo. "En Aragón, ahora nos interesamos más por las ruedas de prensa del señor Junqueras que por las suyas", ha comentado Bermúdez de Castro a Montero, según han facilitado fuentes del Ejecutivo autonómico sobre la intervención del consejero en el consejo.

Información: S. H. V.. Lee la noticia completa aquí.

"Desde Galicia haremos todo lo posible para que no se haga realidad la nueva propuesta"

Por si la postura de rechazo a la propuesta de financiación autonómica avanzada por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, no era suficiente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha intervenido de manera mucho más rotunda, comprometiendo que Galicia va a hacer "todo lo posible para que no se haga realidad" ese nuevo modelo planteado por el Gobierno, que esta mañana se está abordando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Tras participar en el acto de colocación de la primera piedra a la planta de carbón vegetal de Xeal, en Dumbría (A Coruña), ha considerado que se trata de un modelo destinado a «beneficiar clarísimamente» a una comunidad, que es Cataluña, mientras se "detrae" a las demás.

Por eso, ha asegurado que este rechazo es el que va a manifestar Galicia en el CPFF y supone que es lo que dirán también "la mayoría" de las comunidades autónomas, incluso algunas socialistas, ya que ha recordado los posicionamientos del presidente de Castilla-La Mancha y el del Principado de Asturias.

Información: X. A. Taboada. Lee la noticia completa aquí.

Baleares critica a Montero: "Nos dejan las migajas"

El Govern balear se muestra dispuesto a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica, pero rechaza frontalmente la forma en que el Gobierno ha iniciado el proceso. El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, advierte en Madrid de que el nuevo modelo "no se puede negociar pensando solo en una comunidad autónoma y dejando las migajas a las demás", y responsabiliza directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de haber arrancado la negociación "muy mal".

Tras participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Costa explica que Baleares acudía al encuentro con escepticismo, aunque reconoce que la presentación formal de una propuesta por parte del Ministerio abre, por primera vez, un marco real de negociación. "No sabíamos si la propuesta estaba cerrada o si era negociable. Hoy queda claro que es una primera propuesta, unas bases, y que se puede negociar. Y si se abre la negociación, Baleares estará en ella", afirma.

No obstante, el vicepresidente subraya que ese paso adelante queda empañado por la manera en que el Ejecutivo central ha gestionado el inicio del proceso. A su juicio, no es aceptable que una reforma que afecta a todas las comunidades autónomas se haya empezado a perfilar mediante acuerdos bilaterales con una sola fuerza política.

Información: Guillem Porcel. Lee la noticia completa aquí.

La Rioja dice que la propuesta "penaliza severamente" a la región

El Gobierno de La Rioja ha reclamado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la retirada de la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica presentada a modo de imposición por el Ministerio de Hacienda al considerar que "penaliza severamente a nuestra región, como ya advierten los expertos y los datos avanzados al respecto".

Una propuesta sin ningún tipo de negociación multilateral que supone una desconsideración y un castigo hacia La Rioja, la región más perjudicada". Así lo ha planteado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, durante su intervención en el encuentro en la que ha criticado que el modelo "deja a La Rioja como la comunidad peor tratada en la asignación del reparto de los nuevos fondos", por lo que ha instado al Gobierno de España "a consensuar un nuevo documento en el CPFF" y, en paralelo, "a asumir la responsabilidad legal de costear el 50% del sistema de dependencia, una propuesta realista y fácil de ejecutar, que saldaría en parte el déficit financiero que afecta a todas las comunidades autónomas".

Cantabria muestra su "total rechazo" a la "perniciosa" propuesta

Cantabria ha expresado este miércoles en la reunión su "total rechazo" a la "perniciosa y perjudicial" propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno de España.

Así lo ha expresado en la reunión el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), que ha denunciado que Cantabria es una de las "más afectadas" por esta propuesta y ha mostrado su malestar porque a la comunidad "no llegará ni un euro" de los 21.000 millones más "que el Gobierno dice se van a repartir".

"Se trata de que la comunidad reciba los mismos recursos para financiar unos servicios cada vez más costosos, y muchas veces impuestos por el Estado, para lo que comunidades como Cantabria tienen que hacer un esfuerzo y aportar la diferencia", ha indicado.

A su juicio, "no hubiera costado incrementar algo más la financiación en Cantabria, aumentando más en otras CCAA que están también infrafinanciadas".