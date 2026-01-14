Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robos coches balizasHuelga médicosDetenido crimen TorreviejaCrimen machista AlcoyJuicio amaños EldenseEl tiempo
instagramlinkedin

Adelanto electoral

La primera ministra de Japón disolverá el Parlamento el 23 de enero y convocará elecciones

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. / EFE

EFE

Tokio

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, planea disolver el Parlamento inmediatamente después de que arranque la sesión ordinaria el 23 de enero para convocar elecciones anticipadas, dijo este miércoles uno de los líderes del Partido de la Innovación (Ishin), socio del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).

Takaichi comunicó sus intenciones de disolver la Dieta (el Parlamento nipón) "inmediatamente" el 23 de enero durante una reunión con el secretario general del PLD, Shunichi Suzuki, y los líderes de Ishin, Hirofumi Yoshimura y Fumitake Fujita.

Yoshimura afirmó a los medios, según declaraciones recogidas por la cadena de noticias japonesa NHK, que Takaichi explicará sus razones en una rueda de prensa el lunes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
  2. Condenada la exalcaldesa Mónica Lorente y tres exconcejales por el contrato de las basuras de Orihuela
  3. PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
  4. Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
  5. Con la miel en los labios: el aeropuerto Alicante-Elche rozó los 20 millones de pasajeros en 2025
  6. ¿Elche o Londres? La niebla cubre parte del término municipal y se extiende por puntos de Santa Pola y la Vega Baja
  7. El Tribunal Constitucional tumba el recurso de Benidorm para evitar pagar 350 millones de euros por el suelo en Serra Gelada
  8. Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche

Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos

Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos

El Gran Teatro de Elche supera un histórico millón de euros en ingresos por taquilla y este año cumple 30 años

El Gran Teatro de Elche supera un histórico millón de euros en ingresos por taquilla y este año cumple 30 años

Del pódcast a la performance: ocho actividades para despedir a Juana Francés en Alicante

Del pódcast a la performance: ocho actividades para despedir a Juana Francés en Alicante

¿Benidorm retirará el nombre de Julio Iglesias del auditorio por la investigación por supuestos abusos?

¿Benidorm retirará el nombre de Julio Iglesias del auditorio por la investigación por supuestos abusos?

Esta la programación prevista por la festividad de San Antón y bendición de animales en Torrevieja

Esta la programación prevista por la festividad de San Antón y bendición de animales en Torrevieja

Toni Pérez se pronuncia sobre las acusaciones a Julio Iglesias y el futuro del auditorio de Benidorm

El abono único de transportes entra en vigor el día 19: esto cuesta y así lo puedes solicitar

El abono único de transportes entra en vigor el día 19: esto cuesta y así lo puedes solicitar
Tracking Pixel Contents