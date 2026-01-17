Pintadas
Sánchez lamenta la profanación de la tumba de las Trece Rosas y las amenazas a la periodista Sarah Santaolalla
El monumento en honor de las trece mujeres fusiladas al inicio de la dictadura franquista, ubicado en el cementerio civil de Madrid, ha aparecido con la pintada "Sara Santaolalla RIP", en referencia a la analista política
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado el acto vandálico que se ha cometido en la tumba de las Trece Rosas, ubicada en el Cementerio Civil de la Almudena de Madrid, tras aparecer este sábado con pintadas.
En concreto, el monumento levantado en honor de las trece mujeres fusiladas al inicio de la dictadura franquista ha amanecido con pintadas en rojo que decían "Sara Santaolalla RIP", en referencia a la analista política, habitual en las tertulias televisivas.
A través de la red social X, el presidente del Gobierno ha condenado estos actos, que cree que suponen cruzar "una línea intolerable", al mismo tiempo que ha trasladado su solidaridad a Santaolalla.
"Las Trece Rosas representan la dignidad frente al fanatismo. Profanar su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable. El odio, el machismo y el miedo no van a imponerse en nuestra democracia. Mi solidaridad con Sarah Santaolalla. No estás sola", ha escrito.
- La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
- Recorte de 400 euros en la pensión de jubilación: así lo explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz
- Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
- Olcina: 'Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles
- Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
- Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana