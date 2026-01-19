AUDIENCIA NACIONAL
Julio Iglesias pide el archivo de la denuncia porque considera que la Fiscalía no es competente para investigarle
La defensa pretende personarse en las diligencias preprocesales y tener acceso a la denuncia de las exempleadas por trata y agresión sexual
El abogado José Antonio Choclán, designado por el cantante Julio Iglesias para defenderle frente a la denuncia de dos de sus exempleadas por trata y agresión sexual, ya ha dado el primer paso para tratar de anular esta acción penal en nuestro país. En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO solicita personarse en las diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y tener acceso al expediente, si bien considera que debería ser archivado "sin más trámite por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles y, en consecuencia, de la falta de competencia" de la propia Fiscalía.
Este departamento abrió diligencias a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado. Se acusa al artista de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, además de “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Pese a que no es nada habitual que se acceda a la personación de un acusado en este tipo de diligencias --que son previas a la judicialización o no de un asunto-- la defensa del artista considera que para eta parte "resulta obvio que el denunciado debe poder obtener acceso directo al contenido de la denuncia (...) y su intervención activa, con independencia de cual fuere su desenlace y de que no exista aún procedimiento judicial incoado".
De otro modo, según Choclán, se le estaría relegando a una situación "pasiva en función del control de la información que las denunciantes realicen a través de los medios de comunicación social, quienes habrían decidido que la denuncia sea publicada mediante la filtración de su contenido y la concesión de entrevistas a un medio de comunicación determinado", de la que se han hecho ecos otros muchos. Ello, a juicio de esta parte, causa "perjuicio reputacional que se deriva para el meramente denunciado de la difusión de hechos a los que la parte denunciante ha decidido darle publicidad".
Suscríbete para seguir leyendo
- 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
- Despiden a una trabajadora por bajo rendimiento y denuncia a la empresa: el tribunal determina que estaba justificado
- Cinco de los nueve condenados por las basuras de Orihuela deben pagar más de cinco millones al Ayuntamiento
- Jubilados con más de 40 años cotizados piden al Gobierno el fin de las penalizaciones en sus pensiones anticipadas
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
- Cambios en el recorrido de los autobuses en Alicante: así afectan al servicio desde mañana
- El Elche refuerza el Ilicitano con el hijo de Míchel