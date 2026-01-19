Caso Koldo
El Supremo mantiene en prisión a Ábalos y Koldo ante la "gravedad" de las penas a las que se enfrentan y la "solidez" de indicios en su contra
La Sala de Apelación hace suyos los argumentos del juez Puente y el exministro y su asesor permanecerán en Soto del Real para conjurar el riesgo de fuga
A la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no le han convencido los argumentos de la defensa del exministro José Luis Ábalos y del que era su asesor Koldo García y ambos permanecerán en prisión, al rechazarse los recursos de apelación que ambos interpusieron contra la decisión del juez Leopoldo Puente de enviarles a la cárcel de Soto del Real al entender que el riesgo de fuga se había vuelto "extremo" ante la inminencia del juicio por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Correos.
En sendos autos, la Sala de Apelación encargada de resolver los recursos contra las decisiones del instructor, tras la vista que celebró el pasado jueves para que los abogados expusieran de viva voz sus argumentos contra el encarcelamiento, considera que la situación de prisión acordada el pasado día 27 de noviembre es la adecuada para evitar el alto riesgo existentes de que ambos puedan sustraerse a la acción de la justicia, dada "la gravedad de las penas solicitadas" para ambos por las acusaciones, la "solidez de los indicios que las sustentan y la inminencia de la celebración del juicio oral".
La Sala de Apelación, formada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, escuchó el jueves pasado los argumentos del exfiscal de la Audiencia Nacional y hasta ese día abogado de Ábalos, Carlos Bautista, y de Leticia de la Hoz, en nombre de Koldo. Enfrente tuvieron al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y la acusación popular unificada, a la que representa el abogado del PP, que impugnaron los recursos de apelación y solicitaron confirmar la situación de prisión sin fianza.
