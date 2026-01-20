Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El estado de salud del president

Salvador Illa sale de la UCI y sigue con el tratamiento en el hospital

El president ya no tiene fiebre y registra una reducción significativa del dolor

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una fotografía de archivo.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una fotografía de archivo. / Rubén Moreno / Govern

Beatriz Pérez

Barcelona

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha salido este martes de la unidad de cuidados intensivos y ha pasado a planta, después de que los médicos llegaran el lunes al diagnóstico y anunciaran que sufre una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa.

Illa ha pasado buena noche y evoluciona favorablemente porque ya no tiene fiebre y tiene una disminución significativa del dolor, según explica el hospital en un comunicado, al tiempo que sigue recuperando la movilidad en las extremidades inferiores. Así, su equipo médico ha asegurado que sigue una "evolución correcta dentro de los parámetros esperables en su situación".

Por prescripción médica, debe guardar reposo y no caminar durante unos días y se prevé que pueda estar unos quince días ingresado, aunque este período podría variar en función de su evolución.

El mismo trato que cualquier otro paciente

En una entrevista en RAC1, la responsable de enfermedades infecciosas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Dolors Rodríguez, ha rechazado que Illa haya recibido un trato médico especial, ya que éste ha sido "idéntico" al de cualquier otro paciente con su patología.

"Los servicios de urgencia funcionan con protocolos de priorización de pacientes en función de los síntomas que presentan. Se hace un triaje y en función de la clínica se priorizan unos determinados pacientes porque se quiere descartar las patologías más graves y emergentes. Es lo que se hizo con Illa, igual que se hubiera hecho con cualquier paciente con una patología similar", ha dicho, después de que la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, publicara en la red social X un mensaje en tono de reproche hacia el president en el que ponía en duda que hubiera seguido el mismo circuito médico que el resto de ciudadanos: "¿Tú también has tenido que esperar tanda en una camilla en los pasillos como el resto de mortales? ¿O has tenido habitación al instante?".

Rodríguez ha negado que exista "un protocolo especial" para Illa y ha insistido en que éste "entró en un algoritmo de diagnóstico para descartar las patologías más graves y más emergentes", por lo que fue sometido a pruebas y entraron facultativos para atenderlo hasta que se llegó al diagnóstico final. Este protocolo es "idéntico" al que hubiera recibido cualquier otra persona con sus síntomas, ha subrayado.

