El TC acordará la próxima semana mantener la orden de detención que pesa sobre Puigdemont

El pleno del Tribunal Constitucional rechazará la próxima semana el levantamiento cautelar de las medidas que reclaman los procesados en rebeldía por el 'procés' en sus recursos contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación que se les atribuye. Eso en la práctica significa que no se levantará la orden de detención que aún pesa sobre el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, como ocurrió en el último pleno del año pasado con la pena de inhabilitación que todavía cumple el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Fuentes del alto tribunal señalan a EL PERIÓDICO que estimar las medidas cautelares con las que unos y otros intentaban esquivar la negativa del Supremo a aplicarles la amnistía vaciaría de contenido el fondo de los recursos de amparo que todos ellos plantearon, por lo que serán rechazadas. Ese fue el criterio que se estableció por los 12 magistrados en el pleno del pasado 16 de diciembre cuando se mantuvo inhabilitados a Junqueras, pero también al secretario general de Junts, Jordi Turull, y los 'exconsellers' Dolors Bassa y Raül Romeva, los cuatro condenados por el delito de malversación que el Supremo considera que se encuentra entre las excepciones de la ley de amnistía.

En el pleno que se celebrará la próxima semana lo previsto es que salga adelante la propuesta de la magistrada Laura Díez Bueso, partidaria de rechazar las cautelares planteadas por Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig, quienes aún tienen pendiente una orden de detención para el caso de que regresen a España, aunque a nadie se le escapa que, en el caso de que lo hicieran, no podrían pasar muchos días presos ante la posibilidad de que antes o después acaben siendo amnistiados.

Pese a la inicial oposición del presidente del Constitucional a esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva las cuestiones prejudiciales relacionadas con la amnistía que se le plantearon por el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, como pedían los magistrados de sensibilidad conservadora, finalmente se hará. Así se evitará que el Supremo pueda dirigirse al tribunal europeo una vez resueltos los amparos, si la decisión, como se espera, gracias a los votos de la mayoría progresista del TC, pasa por aplicar la amnistía también a la malversación.