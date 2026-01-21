Junqueras critica la "dejadez del Estado" en Rodalies y exige el traspaso completo

La muerte de un maquinista en prácticas en un accidente de tren en Gelida ha vuelto a agitar al debate político en torno a Rodalies. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha considerado que el siniestro fue "incontrolable" porque es imputable al temporal, pero sí ha criticado que este miércoles se haya suspendido toda la circulación de trenes de cercanías en Catalunya. El republicano ha atribuido esta suspensión a la "no inversión y a la dejadez del Estado" durante décadas.

En un apunte en la red social 'X', el líder de ERC ha considerado que si la red ha dejado de funcionar hoy es por "miedo, desconfianza e incapacidad de la misma compañía para garantizar la seguridad" tanto de los trabajadores como de los usuarios. Se calcula que la paralización del servicio ha afectado a 400.000 personas. Es por esto que ha reclamado el traspaso completo de Rodalies a la Generalitat.

"Es una necesidad de país, la única solución encima de la mesa, que avanza en la dirección de mejorar unas infraestructuras y un servicio clave para la vida de los catalanes y las catalanas", ha escrito. Precisamente, ERC lleva meses negociando el traspaso, que es una operación de gran envergadura por su complejidad técnica y jurídica. Por ahora, la principal decisión que se ha tomado al respecto es la constitución de una empresa mixta de matriz catalana que gestionará el servicio en lugar de Renfe.

Para los republicanos es un paso adelante notable y así llevan tiempo reivindicándolo. Sin embargo, este movimiento también tiene críticos. La cuestión es que, aunque la nueva empresa sea de matriz catalana y su consejero delegado sea nombrado por la Generalitat, Renfe seguirá teniendo un peso decisivo en la gestión ya que tiene un 50,1% de la compañía, por el 49,9% que tiene la Generalitat. Además, aún está pendiente toda la operación de traspasar las vías y los trenes del Estado a la administración catalana.

Los trenes y los presupuestos

La cuestión de los trenes será una de las principales banderas de ERC en el presente más inmediato, y no solo para reclamar el traspaso de Rodalies. Este martes, unas horas antes de que se produjera el accidente, Junqueras dio una conferencia en Sant Andreu de la Barca. Allí explicó las condiciones que pondrá al Estado y a la Generalitat para, eventualmente, apoyar los presupuestos generales y los autonómicos de 2026. Los trenes tendrán un protagonismo destacado.

El líder republicano explicó que exigirá a Sánchez poner la bases de una futura línea de tren orbital que una Vilanova i la Geltrú con Mataró, pasando por Sitges, Martorell, Vilafranca del Penedès, Terrassa, Sabadell, Mollet del Vallès y Granollers. Es decir, una línea que evite pasar por Barcelona, como ahora lo hacen todas. ERC también le exigirá a Illa fuertes inversiones ferroviarias, entre otras cosas, para que Catalunya disponga una red propia de trenes de media distancia de alta velocidad que, por ejemplo, unan ciudades como Lleida y Tortosa. Una propuesta del sindicato CCOO que ERC se ha hecho suya.