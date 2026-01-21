El PP rompe la tregua política sobre los accidentes de tren y habla de "un Gobierno desbordado"

En el segundo día de luto oficial por el accidente de Adamuz (Córdoba), que termina este jueves, el Partido Popular (PP) decidió romper la tregua política que, con la excepción de Vox, los partidos políticos se habían autodecretado de manera tácita, y que tuvo su máximo exponente en la comparecencia conjunta el lunes, en el lugar de la tragedia, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno.

El vicesecretario de Hacienda de los populares, Juan Bravo, responsable del área de Transportes y uno de los pesos pesados de la dirección de Alberto Núñez Feijóo, compareció este miércoles en rueda de prensa en la sede de Génova, horas después de que Santiago Abascal lanzara una andanada contra el Ejecutivo culpándole de la tragedia, y lo hizo para denunciar a un "Gobierno desbordado" tras el accidente de alta velocidad en la capital andaluza y el de Rodalies en Catalunya del martes por la noche. Bravo se preguntó incluso si desde Moncloa y el ministerio de Transportes se había "ocultado información" o si se había puesto en peligro a los viajeros de la alta velocidad, tras la reducción de la velocidad máxima con posterioridad al siniestro.

Noticias relacionadas

Noticia en elaboración.