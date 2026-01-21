Tragedia ferroviaria
El PP rompe la tregua política sobre los accidentes de tren y habla de "un Gobierno desbordado"
Juan Bravo, vicesecretario del PP, ha comparecido para expresar la preocupación del partido por la gestión del Gobierno tras el siniestro en Córdoba y el de Rodalies
En el segundo día de luto oficial por el accidente de Adamuz (Córdoba), que termina este jueves, el Partido Popular (PP) decidió romper la tregua política que, con la excepción de Vox, los partidos políticos se habían autodecretado de manera tácita, y que tuvo su máximo exponente en la comparecencia conjunta el lunes, en el lugar de la tragedia, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno.
El vicesecretario de Hacienda de los populares, Juan Bravo, responsable del área de Transportes y uno de los pesos pesados de la dirección de Alberto Núñez Feijóo, compareció este miércoles en rueda de prensa en la sede de Génova, horas después de que Santiago Abascal lanzara una andanada contra el Ejecutivo culpándole de la tragedia, y lo hizo para denunciar a un "Gobierno desbordado" tras el accidente de alta velocidad en la capital andaluza y el de Rodalies en Catalunya del martes por la noche. Bravo se preguntó incluso si desde Moncloa y el ministerio de Transportes se había "ocultado información" o si se había puesto en peligro a los viajeros de la alta velocidad, tras la reducción de la velocidad máxima con posterioridad al siniestro.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ratas entre las mesas del Portal de Elche de Alicante: 'Son gigantes, más grandes que las palomas, viven en los árboles y saltan de aquí para allá
- Mañana complicada en las carreteras de Alicante: retenciones, obras y varios accidentes
- La nueva “zona de moda” de Alicante tiene a la venta pisos por menos de 250.000 euros: tres habitaciones y con piscina
- Altea restringirá el tráfico de la N-332 en el centro urbano en dirección Calpe-Benidorm por obras de mejora
- Desalojan un edificio con 20 residentes en Rojales al colapsar una viga en las obras de remodelación
- Una vecina de Villena, entre los desaparecidos en el accidente de tren en Adamuz
- La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
- Cuenta atrás para la nueva vida de un edificio histórico convertido en apartahotel en Alicante