Tragedia en Adamuz: la Guardia Civil concluye la inspección ocular y redacta dos informes para la jueza

Los agentes del Equipo Central de Criminalística desplegados por la Guardia Civil en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz han concluido la inspección visual del suceso, confirman a este diario fuentes próximas al caso. Están en fase de redacción por el instituto armado dos documentos que entregar a la jueza de Montoro (Córdoba) y los tres fiscales que intervienen la investigación de la catástrofe.

Uno de los documentos es el atestado y el otro el informe forense de Criminalística. Si bien son textos distintos, el primero bebe de datos, manifestaciones y fotografías del segundo, explican estas fuentes, que descartan que se vayan a entregar simultáneamente, pues el informe forense es muy prolijo.

El atestado, que al cierre de esta información no estaba entregado aún, es “una mera manifestación de hechos”, dicen. A estas alturas de los trabajos consideran que el informe forense lleve un capítulo específico dedicado a hallazgos en el vagón 6 del tren de Iryo que descarriló en primer lugar -sometido a especiales observaciones por parte de la Guardia Civil por ser el primero que contactó con el Alvia que venía en su dirección contraria- y los coches siguientes, 7 y 8.

Contenidos

La primera manifestación de hechos incluye horas estimadas del suceso, pues aún se baraja un arco entre las 19:39 y las 19:45 como el momento de la colisión del tren Alvia 2384 Madrid-Huelva contra el Iriyo 6189 Málaga-Madrid, con 527 viajeros implicados más las tripulaciones.

Se señalan también las horas de hallazgo de los cuerpos sin vida, su localización y posición. Las circunstancias de esos cuerpos, sus heridas visibles, las describen los médicos que han acompañado a la comisión judicial encargada de los levantamientos de los cadáveres. En el atestado se recopilan esas certificaciones y también las de cuándo y quién trasladó los cuerpos al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

IGAT

La Inspección Ocular es la pieza central de la documentación con que la jueza puede iniciar sus peticiones de ampliación de las investigaciones, a la espera de un informe técnico que puede demorarse meses. En ella ha intervenido el Equipo Central de Inspección Ocular (ECIO), integrado en la Jefatura de Policía Judicial del instituto armado.

Sus integrantes forman también parte del Equipo de Grandes Catástrofes, que el cuerpo forma a demanda y multidisciplinarmente, según sean las necesidades. Así, algunos de sus integrantes participaron en la inspección del accidente de un Talgo en Chinchilla de Montearagón (2003, 19 muertos), la tragedia del Yak 42 (2003, 75 militares fallecidos) en Trebisonda (Turquía), el accidente -o derribo- de un helicóptero Cougar del Ejército en Afganistán (2005, 17 soldados muertos) o la catástrofe del choque de un caza griego contra aviones franceses e italianos en la base aérea albaceteña de Los Llanos (2015, 11 víctimas mortales).

Relatos

Los primeros guardias que han trabajado en la el accidente de Adamuz llegaron a las ocho de la tarde del domingo a rescatar heridos, y esa es la primera hora de intervención que se fija en el atestado. Los guardias del ECIO comenzaron a trabajar en la zona el lunes 19 a las 6:45 de la mañana, cuando empezó a ser posible hacer fotos. Para entonces estaba designado un guardia instructor y un secretario, por el capitán jefe de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incorporaron el martes para ayudar en la toma de declaraciones a testigos. Esa parte “testifical” del informe ha sido prolija, si bien no incluye testimonios de todos los viajeros. “No son relevantes para el informe sensaciones subjetivas de los que iban en los trenes, sino aquello pueda aportar algo al análisis de los hechos”, explica un especialista consultado.

Los manifestantes -entre ellos todos los tripulantes supervivientes- han hablado sin necesidad de abogado, y a todos se les ha advertido de que, como testigos, tienen obligación de decir la verdad.

Identificar a los muertos

Explica una fuente policial que una prioridad de los agentes de policía judicial está siendo concluir lo antes posible las identificaciones de los cadáveres, para que las familias puedan recibir los cuerpos de sus muertos y procesar el duelo. De hecho, parte de los perjudicados ya han empezado a recibir restos, confirma esta fuente.

Los familiares no están viendo a sus fallecidos. En la investigación de Adamuz -como en otras de tragedias de este tipo- la identificación no consiste en mostrar restos a nadie. La Guardia Civil acumula para la autoridad judicial lo que se considera pruebas indubitadas de identificación.

Para eso, para los investigadores solo es indicio, y no prueba, lo que cuente un pariente. El reconocimiento lo hacen con la prueba de ADN, y cotejando la muestra obtenida del cadáver -también de restos cadavéricos relevantes- con las que hayan aportado los familiares.

En una situación como la de Adamuz -igual que en grandes atentados- se considera también prueba de identificación del cadáver las huellas dactilares y los datos dentarios -radiografías- dejados por el finado en vida.

Este martes trabajaban en el cotejo de muestras en instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Córdoba los guardias de Criminalística. Las últimas llegaron este martes por la tarde. En la tarde de este miércoles el cotejo ya está prácticamente acabado, a falta de los últimos dos hallazgos de víctimas mortales que han tenido lugar en las últimas 24 horas, hasta elevarse a 43 el saldo de personas que han perdido la vida en la catástrofe.

Estos informes forenses son diferentes de las autopsias, que ha de proporcionar el Instituto de Medina Legal de Córdoba a la autoridad judicial.

Piezas dispersas

La inspección de la Guardia Civil ha trabajado con un reparto de cuadrículas, relata una de las fuentes consultadas. Como en otros casos, la toma de fotos y recopilación de indicios se hace de forma centrífuga, desde la zona cero del siniestro hacia fuera, hasta acabar el escenario de la tragedia.

Agentes de Criminalística de la Guardia Civil, junto al boje hallado lejos de la ozna cero del accidente de Adamuz / IGAT

En los bordes del área tenía la Guardia Civil localizado un bogie ferroviario de ruedas y ejes, supuestamente desprendido del vagón 8 del tren de Iryo, de cuya existencia informabaThe New York Times este miércoles. La Guardia Civil ha salido al paso aclarando que esa pieza, de gran peso y tamaño, la tenía ya identificada e incluida en una infografía 3D elaborada con imágenes tomadas por un dron de las que van a entregar al juzgado.

Agentes de Criminalística la fotografiaron el lunes pasado, como al resto de piezas extrañas que se consideran relevantes para un segundo escalón: el examen de los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). “Se recogen indicios para enviarlos a quien tenga capacidad de interpretarlos”, explica una de las fuentes consultadas. Piezas (rodamientos, ruedas y rieles) obtenidos en los trenes y la vía han llegado ya a laboratorios de Madrid, informa Iván Gil, para su análisis, después de que la jueza haya autorizado el traslado a la CIAF, previa información a un coronel de policía judicial.

Tramo clave

Los agentes identifican en las fotos con conos de marcación y testigos métricos todo aquello que, normalmente, no debería estar en la zona. “Luego es la CIAF la que decide si eso debía o no estar ahí”, relata. Los conos numerados sirven para señalar detalles en los pies de foto del informe forense. En una primera criba de lo recogido en Adamuz hay más de 700 imágenes.

El testigo métrico, una cinta homologada, señala tamaños en centímetros y distancias cortas. Entre ellas, una que va a merecer un apartado propio en el informe de inspección ocular: el tramo suelto de vía en torno al cual gira una de las principales hipótesis del accidente. Su medición, indican en el dispositivo, se ha hecho en coordinación con los técnicos de la CIAF que trabajan en la zona. En la tarde de este miércoles, el ministro de Transportes, Óscar Puente, advertía que puede no ser ese hueco el primer punto en el que se originó el primer descarrilamiento.

La infografía principal 3D y al menos dos auxiliares se entregarán, cuando se terminen, en un dispositivo electrónico. La infografía está incluyendo mediciones exactas de distancias y tamaños y permite vistas de vagones y otros elementos desde distintas perspectivas.