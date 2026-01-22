¿Azcón o Alegría? Esta es la preferencia de los aragoneses para presidir Aragón según el CIS

La encuesta preelectoral del CIS plantea a los electores aragoneses a quién prefirirían como presidente de Aragón después de las elecciones ancitipadas del próximo 8 de febrero y la respuesta es clara: más del 34% de los encuestados quiere que repita el actual jefe del Ejecutivo autonómico, el conservador Jorge Azcón, al frente del Pignatelli.

En segundo lugar, pero a una distancia de casi 13 puntos, los electores sitúan a la candidata socialista, Pilar Alegría, como futura presidenta de Aragón. El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, cierra el podio, al ser el elegido por el 9% de los encuestados, y Jorge Pueyo (CHA) ocuparía el cuarto lugar, con el apoyo del 5,5% de los electores. Pero el resultado electoral que vaticina el CIS no da una victoria por mayoría absoluta al PP y augura un escenario de negociaciones con una extrema derecha en auge, que podría llegar a los 13 escaños.

El candidato del PP es el preferido para presidir Aragón por parte del 79,4% de sus votantes, pero también para el 50% de los votantes del PAR, que lo prefieren incluso por delante de su propio candidato, Alberto Izquerdo. Más del 27% de los electores de Vox también preferirían a Azcón como presidente (aunque ponen por delante a su aspirante, Alejandro Nolasco, al que eligen más del 55%). Incluso más del 13% de los votantes del PSOE quieren que Azcón sea el próximo presidente aragonés.

Pilar Alegría es la elegida por el 21,8%, según el CIS, y cuenta con un apoyo más tímido que Azcón por parte de sus propios votantes, del 62,4%. El electorado de Chunta Aragonesista (17,3%) y el de IU (18,2%) también se muestran proclives a que Alegría fuera la próxima presidenta de Aragón, aunque en ambos casos eligen con claridad a sus propios candidatos como los preferidos para liderar a la comunidad autónoma en esta nueva legislatura. Jorge Pueyo cuenta con el respaldo del 63,3% de los votantes de CHA y Marta Abengochea, con el 50%.

El 44% de los votantes de Aragón-Teruel Existe elegiría a su candidato Tomás Guitarte como presidente de Aragón, pero hay casi un 30% de ese electorado que se reparte entre Azcón (15,3%) y Alegría (12,2%).

Solo Azcón aprueba el test de los aragoneses

La encuesta preelectoral del CIS también recoge la valoración de los líderes aragoneses por parte de la ciudadanía. Solo uno aprueba, el actual presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón. El resto de candidatos se queda por debajo del 5 en la valoración que les otorgan los aragoneses, a apenas quince días de la cita con las urnas.

Según refleja la encuesta, Azcón recibe una nota media de 5,53, y es el líder más valorado, seguido por Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista, que se queda cerca del aprobado, con un 4,67. En tercer lugar aparece el candidato de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, con un 4,49; y en cuarta posición, la socialista Pilar Alegría, con un 4,14. También por encima del 4 está el candidato del PAR, Alberto Izquierdo (4,06).

Las peores puntuaciones las reciben Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar), Alejandro Nolasco (Vox) y María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), con 3,65 puntos, 3,64 y 3,22, respectivamente.

Claro está, la valoración para cada uno de ellos mejora entre sus propios votantes. Azcón sube al notable alto (7,69) entre los votantes del PP; Alegría llega al 6,41 entre los socialistas; y Nolasco recibe un 7,68 entre los votantes de extrema derecha.

El presidente aragonés y líder del PP, en un reciente acto del PP en Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Azcón, también el más conocido

Según el CIS, el actual presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, es el candidato más conocido de los que se presentan a las próximas elecciones autonómicas del 8 de febrero, por delante incluso de la exministra y exportavoz del Gobierno de España, la socialista Pilar Alegría.

Según el CIS, solo el 5,7% de los encuestados no conoce a Azcón, frente al 7,3% que no conoce a Alegría. Son, de largo, los candidatos más conocidos los que se jugarán la Presidencia de Aragón en las próximas elecciones autonómicas. A las aspirantes por IU Aragón-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, y de Podemos-Alianza Verde, María Goicoechea, no las conocen el 41,1% ni el 43,3% de los encuestados, respectivamente.

Tampoco el candidato de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, pese a sus dos años de trayectoria en política a nivel nacional, está entre los más conocidos, y el 29% de los encuestados no le conoce. Al candidato de Aragón- Teruel Existe, Tomás Guitarte, no lo conoce el 30,4% de los participantes en el sondeo del CIS. Al candidato de Vox, Alejandro Nolasco, tampoco lo conocen el 21% de los electores. Alberto Izquierdo, del PAR, también se encuentra entre los más desconocidos, con un 37% de encuestados que no sabe quién es.