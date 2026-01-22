Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ELECCIONES ARAGÓN

Podemos se asoma a la desaparición por primera vez en Aragón mientras IU se refuerza en su alianza con Sumar, según el CIS

El CIS sitúa al partido morado por debajo de la barrera electoral del 3%, necesaria para tener representación

Irene Montero y Ione Belarra, y la candidata de los morados a la Presidencia de Aragón el 8F, María Goicoechea, en un acto en Zaragoza el 17 de enero.

Irene Montero y Ione Belarra, y la candidata de los morados a la Presidencia de Aragón el 8F, María Goicoechea, en un acto en Zaragoza el 17 de enero. / EUROPA PRESS

Ana Cabanillas

Ana Cabanillas

Madrid

El CIS deja por primera vez a Podemos fuera de arco parlamentario en Aragón y le sitúa por debajo de la barrera electoral del 3%, necesaria para obtener representación en Las Cortes. El organismo de José Félix Tezanos, en su encuesta preelectoral, le otorga un 2,5% del voto, aunque con un 0,5% de margen de error, y asoma por primera vez al partido a su desaparición en el territorio desde que Podemos irrumpió en 2015 en la política aragonesa con 14 escaños.

El barómetro del CIS también arroja una subida de la papeleta de Izquierda Unida-Sumar, y que pasaría del 3,2% del año 2023 -cuando concurrió en solitario- al 5% en su actual coalición, pudiendo obtener hasta cinco escaños en el parlamento aragonés. La Chunta Aragonesista, partido aliado de Yolanda Díaz en el Congreso, también crecería y lograría el 6,3% de los votos y 3-5 escaños (hoy tiene 3).

Estas subidas bien podrían a ser a costa de Podemos, que registra una caída de casi dos puntos desde el 4,1% de 2023, cuando logró superar holgadamente la barrera electoral, al actual 2,5%. Entre los factores que explican el declive están las turbulencias internas de la formación en los últimos años, después de que el partido haya estado en manos de una gestora durante más de dos años.

La dimisión de su anterior líder, Maru Díaz, en mayo de 2023 tras los malos resultados no fue cubierta hasta el pasado noviembre Podemos Aragón nombró nuevo coordinador, Ricard Mitjana. El vacío orgánico parece haber pasado factura. A esto se suma el hecho de que el único diputado que logró Podemos está en guerra con la dirección, a la que ha denunciado por presuntas irregularidades en las primarias.

En el partido morado sin embargo creen que la campaña se jugará en clave estatal, y que más allá de los nombres, la importancia estará en la marca Podemos y en el mensaje que den también a nivel nacional. Es por eso que las líderes del partido, Ione Belarra e Irene Montero, tendrán una amplia presencia en el territorio durante la campaña.

Zaragoza, clave

En ninguna de las tres provincias, Podemos supera esa barrera electoral. En Teruel lograría un 0,8% del voto y en Zaragoza, la capital aragonesa que reparte más de la mitad de los escaños -35 de 67-, el partido morado está en un 1,9% del voto, según el CIS, que estima un margen de error del 0,7%. Una cifra que queda lejos del umbral de entrada.

Zaragoza es precisamente el lugar donde Podemos se ha volcado durante la precampaña electoral, celebrando dos actos con la presencia de Belarra y Montero. Es también allí donde abrirán la campaña este viernes, con un acto de presentación de campaña por la mañana, y donde centrarán la presencia de las exministras de Podemos. Un lugar clave para intentar lograr entrar, debido al gran número de escaños que reparte; aunque lo cierto es que es en Huesca, con el 2,2% donde Podemos presenta mayor aceptación.

A la cifra del voto se une el desconocimiento de su candidata, María Goicoechea, a quien dice no conocer el 41,1% de los encuestados; una cifra sólo superada por la candidata de IU-Sumar, Marta Abengochea, que se sitúa en un 43,5%. En Podemos están dispuestos a tratar de paliar el desconocimietno

