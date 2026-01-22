El Real Madrid, al banquillo por los conciertos del Bernabéu

No hay paz en en la casa blanca. La jueza Mónica Aguirre de la Cuesta, titular del Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid, que instruye la causa contra el Real Madrid por los conciertos del Santiago Bernabéu, ha decidido sentar al club en el banquillo de los acusados por un posible delito medioambiental.

Tal y como ha adelantado El Confidencial y ha confirmado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la magistrada ha dictado un auto de transformación a procedimiento abreviado, dejando la causa lista para avanzar hacia juicio tras aproximadamente año y medio de investigación. En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, Aguirre de la Cuesta aprecia posibles indicios de un delito contra el medio ambiente en su vertiente de contaminación acústica.

"Hay indicios de la comisión de hechos presuntamente delictivos, delito contra el medio ambiente, en su modalidad de contaminación acústica, y de la participación de los querellados", señala el escrito judicial, fechado el pasado 15 de enero, por lo que "se decreta en consecuencia la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado". Los señalados son el director general del club, José Ángel Sánchez Periáñez, y Real Madrid Estadio, la filial encargada de la organización de estos eventos.

Los que no estarán, en ningún caso, son los representantes del Ayuntamiento madrileño. Los vecinos denunciantes intentaron incluir en la causa al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al delegado de Urbanismo, Borja Carabante, por considerarles resonsables de permitir el uso de las instalaciones a sabiendas de que no cumplía con los requisitos legales. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid exoneró a ambos, tomando en consideración las sanciones impuestas por el Consisitorio a los promotores de los conciertos.

Tras notificarse el auto, se abre ahora un plazo de 10 días para que la Fiscalía y las acusaciones particulares presenten sus escritos: o bien concretan los delitos y penas que solicitan, o bien piden el archivo. El club, por su parte, dispone de un plazo de tres días para una apelación subsidiaria o de 5 para una directa. Algo que los querellantes, la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, están convencidos de que harán, lo cual refrena el entusiasmo ante la noticia.

Este nuevo revés judicial llega apenas tres meses después de que en octubre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diese la razón a los vecinos y anulase definitivamente la licencia para los aparcamientos subterráneos que el Madrid estaba construyendo en los alrededores del estadio. El Ayuntamiento de Madrid ha aceptado el fallo, renunciando a seguir peleano, mientras el club sí ha presentado un recurso de casación para intentar salvar, al menos, la infraestructura ya construida (el parking bajo Padre Damián).