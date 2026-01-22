Vox exige a Guardiola "garantías de cambio" en Extremadura: "Estafas y risas, las justas"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha exigido este jueves a la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "garantías para poder cambiar las cosas" como condición para desbloquear la investidura. A la espera de que se produzca esa nueva reunión tras el choque por la composición de la Mesa de la Asamblea, Garriga ha sostenido que es Guardiola quien tiene "la capacidad y la responsabilidad" de decidir entre un pacto de gobierno o la repetición electoral.

"Estafas y risas, las justas", ha señalado el dirigente de Vox en un desayuno informativo en Barcelona. En declaraciones recogidas por Efe, Garriga ha asegurado que Guardiola tiene una propuesta de acuerdo de Vox encima de la mesa desde hace días, pero hasta ahora su única respuesta ha sido "reírse de los extremeños que piden cambio".

Repetición electoral

Garriga ha recordado los resultados de las últimas elecciones autonómicas para reforzar la posición de su partido en la negociación. Según ha señalado, el PP perdió alrededor de 10.000 votos en los comicios, mientras que Vox duplicó su representación parlamentaria, un resultado que a su juicio avala la exigencia de entrar en el Gobierno con peso político.

En este sentido, ha asegurado que Vox actuará "con responsabilidad", pero no contribuirá a "tomarle el pelo a los extremeños". Así, el secretario general critica que Guardiola diga públicamente que está en la mano de Vox entrar en el nuevo Ejecutivo extremeño, "pero no dice lo mismo cuando se negocia la conformación del gobierno para garantizar que las políticas pactadas se lleven a término". "Entrar en el Gobierno sí, pero para cambiar las cosas y con garantías", ha reiterado tras vincular el futuro político de la región a la decisión que adopte el PP en las próximas semanas.

El mandato de las urnas

A su juicio, que Extremadura vuelva o no a las urnas dependerá de si los populares "asumen el mandato de las urnas" o continúan, según sus palabras, por el camino del "arrebato, el egoísmo y la vanidad" que llevó a Guardiola a convocar elecciones.

El principal obstáculo en las conversaciones con el PP se encuentra en la distribución de las consejerías, la asignación presupuestaria de las mismas y la exigencia de una vicepresidencia . Vox ha reiterado que su interés se centra en influir en las políticas relacionadas con el campo, la ganadería y la industria, así como en el endurecimiento de las medidas contra la inmigración ilegal y los cambios en el ámbito educativo.

Tras el choque en la constitución de la Mesa de la Asamblea, fuentes de la Presidencia de la Junta de Extremadura confirmaron este miércoles que los contactos entre ambas formaciones se retomarán con una reunión que se celebrará "próximamente".