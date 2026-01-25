Azcón y Ayuso cargan contra Alegría en un mitin con tintes nacionales: "Votamos por Aragón, pero también le enseñamos la puerta de salida a Sánchez"

Isabel Díaz Ayuso, en estado puro, y un Jorge Azcón combativo contra su rival en el 8F, Pilar Alegría, y también contra su exsocio de Gobierno, un Vox que ha igualado a ambos políticos y partidos hasta en sus carteles electorales. Esa es la imagen que ha dejado este domingo el mitin celebrado en los cines Palafox de Zaragoza, aderezado tanto con la banda sonora de esta campaña, 'Don't stop me now', como con el 'People have the power' que llevó a Azcón al Pignatelli en 2023. El tono fue más nacional que autonómico, aunque relacionando en todo momento ambos conceptos. Así finalizó, de hecho, el propio candidato conservador su intervención: "Estas elecciones votamos por Aragón, pero también le enseñamos la puerta de salida a Sánchez".

Pero la primera en intervenir fue la presidenta madrileña, fichaje estrella de la campaña de Azcón por segundo fin de semana consecutivo... y quién sabe si último, como dejó caer el presidente. Ayuso no se dejó nada, con un mensaje muy centrado en la política nacional. Ante unos cines Palafox que, eso sí, no se llenaron, y un público especialmente de mediana edad, Ayuso empezó rechazando la "nación de naciones". "Lo que sucede en Aragón es cosa de los madrileños, como lo que sucede en Galicia o Madrid es cosa de los aragoneses. Porque somos regiones, regiones hermanas", ha aseverado, criticando inmediatamente después los "privilegios para los nacionalistas".

La presidenta madrileña no dudó en elogiar el trabajo del Gobierno de Azcón, especialmente a nivel empresarial, asegurando que en sus reuniones los empresarios ya le transmiten que vienen, o van, "a Zaragoza". Presentada por el speaker, al que aseguró que quiere fichar, como la adalid de la "libertad" que consiguió que "a todos nos gustase la fruta", Ayuso no renegó de esa frase que ha normalizado el insulto que le dedicó a Pedro Sánchez y que fue captado por las cámaras.

Tampoco faltaron sus dardos a Pilar Alegría, a quien afeó su trayectoria en el partido, esperándole que "igual acaba pidiéndole trabajo a Feijóo". Esa, por cierto, fue la única referencia al gallego durante el acto, siguiendo la estela de los actos celebrados el sábado en Zaragoza.

Cuando llegó el turno de Azcón, los elogios a Madrid no cesaron. Esa "envidia" que siente el popular porque "la gente quiere ir a vivir ahí" y que quiere replicar en Aragón. Tras reivindicar "los 75.000 millones de inversión" atraídos en su legislatura y anticipar alguno más en los próximos días, Azcón centró el tiro especialmente en Alegría.

A la socialista le ha recriminado, sobre todo, su "actitud" con Teruel. "Dijo que había estudiado en una universidad que no existe y de lo del parador no se acordaba", ha afirmado Azcón, recordando también esa comparación de Alegría sobre las ayudas al funcionamiento y la financiación catalana.

Tampoco faltó la referencia al mitin que ha celebrado este domingo en Huesca con Pedro Sánchez, al que se ha referido asegurando que "ni en sueños" lograrían una sala "a reventar, como Ayuso ayer". Respecto a la tragedia de Adamuz, el conservador recordó que habían respetado el luto, para después posicionarse junto a Ayuso en su crítica al estado de los trenes en España, exigiendo responsabilidades al Gobierno central.

Y los últimos cinco minutos fueron para Vox, por ese polémico cartel electoral. "Sus dirigentes me preocupan muy poco, pero sí sus votantes. Queremos que el cabreo sea útil", ha cerrado el candidato popular, que ha acusado a Abascal de seguir "la estrategia que inventó Pablo Iglesias de que PP y PSOE son lo mismo". "No se equivoquen", ha sentenciado.