Política
Directo | Tellado comparece en rueda de prensa desde la sede del Partido Popular
Feijóo cargó el viernes contra la gestión que ha hecho el Gobierno de la tragedia ferroviaria de Adamuz reprochó a Sánchez su "falta de liderazgo"
Redacción
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ofrece este domingo una rueda de prensa en la sede del PP, en la calle Génova de Madrid.
Tellado comparece dos días después de que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, cargase desde ese mismo escenario contra la gestión que ha hecho el Gobierno de la tragedia ferroviaria de Adamuz, que se ha cobrado 45 víctimas mortales.
El líder del PP habló de una "falta de liderazgo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un "caos" en el país y de una "falta de información" sobre uno de los mayores accidentes que ha vivido el país, refiriéndose al choque de trenes en Córdoba. Sin embargo, ha insistido en que no es momento de pedir "responsabilidades", sino de exigir transparencia y explicaciones, más aun después de conocerse unas primeras informaciones que apuntan a que el carril podría haber estado "fracturado" antes del accidente.
