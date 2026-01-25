Comicios 8F
Directo | Sánchez y Alegría intervienen en un acto de campaña de las elecciones de Aragón
También tomará la palabra el secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés
Redacción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, intervienen en un acto de campaña en Huesca. También tomará la palabra el secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés.
Según la encuesta del CIS publicada esta misma semana, el PSOE tendrá muy difícil recuperar este Ejecutivo, pero no imposible. El PP de Azcón se moverá entre los 25 y los 29 diputados. En el mejor de los casos, todavía le quedarían cinco para llegar a la mayoría absoluta.
La candidata del PSOE solo podría llegar a los 34 diputados si todas las fuerzas de izquierda, y además Teruel Existe, le otorgaran su confianza y lograsen los mejores resultados que les da la encuesta. Así, el PSOE (23) junto con Aragón Teruel Existe (2), Chunta Aragonesista (5), IU-Sumar (3) y Podemos (1), podría gobernar en un pentapartito insólito en la comunidad autónoma, que superaría incluso la unión de fuerzas que armó el socialista Javier Lambán en 2019 en el cuatripartito con el PAR, Podemos y Chunta Aragonesista.
