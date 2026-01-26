Las mejores frases del cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría: del "señor no a todo" a "la inhabilitada para hablar de Aragón"

Casi una hora de debate y cuatro bloques dan tiempo para muchas frases y defensas del argumento de cada uno. Pero bien es cierto que tanto Jorge Azcón (PP) como Pilar Alegría (PSOE) mantuvieron el tipo y un clima de conversación intenso, pero sosegado, limitando al mínimo las salidas del carril habitual de este tipo de conversaciones. Con momentos de mayor altura, como la financiación autonómica o el recuerdo de Javier Lambán, y otros instantes más técnicos apoyados en datos, Azcón y Alegría reflejaron sobre la mesa sus propuestas para dirigir la comunidad autónoma.

La situación económica y la generación de empleo

Los grandes anuncios económicos de los dos años de Gobierno fueron la baza de Jorge Azcón para destacar "el impacto positivo" de esos proyectos en la comunidad. "Aragón es imparable", citó a su lema de campaña y resaltó que la autonomía prevé crecer "seis o siete décimas por encima de la media nacional" en los próximos ejercicios. "A Aragón se le va a mirar con envidia" y "el relato de la comunidad va a cambiar llegando al pleno empleo" fueron las dos frases para resumir su argumentario. Pilar Alegría señaló, por el contrario, que la comunidad "siempre ha tenido buenas cifras" y rescató proyectos económicos de calado de anteriores Ejecutivos del PSOE. Acusó a Azcón de "no ser generoso" con la herencia recibida y puso en valor el papel de los fondos europeos en la búsqueda de "una nueva industria sostenible".

Políticas sociales e igualdad en la sociedad

A por "los problemas cotidianos" se lanzó en este bloque Alegría, que se comprometió a proteger "la joya de la corona" de la sanidad que considera deteriorada. Azcón rechazó las acusaciones de "recortes y privatizaciones" y señaló que con el Ejecutivo de Lambán también se utilizaba la fórmula de conciertos con la sanidad privada. "La dejaron al borde del colapso", dijo el popular, mientras la socialista presentó dos casos de largas listas de espera "porque a la pública no le llegan los recursos". El del PP tiró de hemeroteca y del "colapso" confesado por el PSOE y Azcón prometió el aumento de las plazas de estudiantes de Medicina.

El papel de Aragón en el resto de España

La reforma de la financiación autonómica se comió todo el espacio que Aragón puede proponer en el resto del país. La socialista Alegría comenzó el bloque con su compromiso sobre "cooperación y diálogo" para mejorar la situación de la comunidad, propuso qué hacer con los 630 millones extra que aseguran desde Hacienda y acusó a Azcón de ser "el señor ‘no’" ante las propuestas del Gobierno central. El conservador consideró "inhabilitada" para defender Aragón a la líder del PSOE. El del PP acusó a Alegría de defender "una financiación injusta" y prometió "vehemencia" para reclamar derechos para los aragoneses.

El futuro de la comunidad autónoma

No hay futuro sin recursos económicos pensaron los dos candidatos al centrar en la financiación los próximos años en la comunidad. La candidata del PSOE defendió que el nuevo modelo de financiación "recoge que el coste de los servicios es mayor en un pueblo pequeño", pero el líder del PP criticó "el déficit" en los ingresos de Aragón y afeó el voto en contra de los socialistas al fondo de compensación para la comunidad. Fue el bloque en el que saltaron más chispas, con Alegría criticando a Azcón por afirmar que ella "defiende a Sánchez" y el popular destacando el caso de Paco Salazar y denunciando que la socialista le llamó "hooligan". También hubo encontronazo por la figura de Javier Lambán.

Las tres frases más destacadas de Jorge Azcón

"Está inhabilitada para defender los intereses de Aragón porque cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo" "Lo que hay que recuperar es la Constitución Española, que dice que todos los españoles somos iguales" "No quiero que quienes se encargan de gestionar las infraestructuras ferroviarias se encarguen de los servicios públicos en Aragón"

Las tres frases más destacadas de Pilar Alegría