El PP pide a Puente que no asista al funeral de las víctimas de Adamuz: "Sería una provocación"

El Partido Popular (PP) eleva el tono contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. Los populares reclaman, además de su dimisión, que no acuda al funeral católico que se celebrará el próximo jueves en Huelva por las 45 víctimas mortales del accidente de Adamuz (Córdoba). Su presencia "sería una provocación", tal y como afirmó este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del primer partido de la oposición el vicesecretario de Hacienda y responsable del área de Transportes, Juan Bravo, quien anunció igualmente que Alberto Núñez Feijóo sí estará en ese funeral.

Precisamente para el jueves el Grupo Popular, con mayoría absoluta en el Senado, ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en la Cámara Alta para que tanto Puente como el propio Pedro Sánchez comparezcan para dar explicaciones sobre la tragedia ferroviaria. Una cita a la que no acudirá el presidente del Gobierno, quien, en cambio, y como confirmó este mismo lunes Moncloa, sí comparecerá en el Congreso de los Diputados, a petición propia, el próximo 11 de febrero.

Para Bravo, la presencia de Puente en la misa funeral organizada por la diócesis de Huelva no es recomendable ya que, según argumento, "el dolor de las familias no puede agravarse, ni puede aumentarse, con la presencia de Óscar Puente en ese funeral". El vicesecretario popular se refirió igualmente a la suspensión del acto de Estado que en principio el Gobierno y la Junta de Andalucía habían acordado celebrar, también en Huelva, el próximo sábado, para concluir que "un Gobierno que ha suspendido el acto de Estado que estaba programado para este sábado, por miedo a enfrentarse a las víctimas, tampoco puede estar presente en la misa funeral del jueves. Sería cruel", concluyó.

Preguntado expresamente sobre si tampoco debería acudir al funeral del jueves en Huelva (ese mismo día hay otro en Madrid, en la catedral de La Almudena), Bravo contestó que "el señor Puente y Sánchez representan ahora mismo al Gobierno en esta tragedia, y creo que todo lo que sea extensible a ellos, prácticamente va de suyo, ¿no? Las víctimas lo que merecen es que sean el centro y que no se les utilice", concluyó.