España apoya incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la UE

José Manuel Albares avanzó a su llegada al Consejo de ministros europeos de Exteriores que el Gobierno se sumará a "cualquier sanción que se proponga para el régimen iraní"

José Manuel Albares, este jueves en Bruselas.

José Manuel Albares, este jueves en Bruselas. / EFE

EFE

Bruselas

España está dispuesta a apoyar "cualquier sanción" que la Unión Europea (UE) proponga contra el régimen iraní, incluido que la Guardia Revolucionaria pase a formar parte de la lista europea de organizaciones terroristas, según anunció este jueves el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

"España, como ha venido haciendo desde el primer momento, exige el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación pacífica de todos los iraníes y de todas las iraníes, que con mucha valentía se están manifestando y exigiendo que se amplíe el margen de la libertad", dijo Albares a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores que incluye en su agenda un punto sobre Irán.

El político español subrayó que España condena "la represión sin sentido del régimen iraní hacia sus propios ciudadanos" y subrayó que "tienen que cesar las detenciones arbitrarias" y advirtió de que "cualquier ejecución, sería una auténtica línea roja para España y para Europa".

"Como hemos venido haciendo, nos vamos a sumar a cualquier sanción que se proponga para el régimen iraní, incluidas las que incluyen a la Guardia Revolucionaria", dijo Albares.

Sobre las posibles consecuencias de incluir a la Guardia iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE, el ministro dijo que "no tenemos desgraciadamente nada que calibrar" a la vista de la inquietud que genera la situación en ese país, por la "represión ciega, indiscriminada", las "tensiones arbitrarias" y "una situación para las mujeres iraníes que nos preocupa terriblemente".

"Yo creo que es responsabilidad y (...) obligación de la Unión Europea, utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para detener esa represión, para acompañar a los iraníes y las iraníes", opinó.

En ese contexto dijo que, aunque hombres y mujeres están en las calles, es "muy consciente" de que "para ellas, para las mujeres iraníes, es mucho más difícil" y que "requiere mucha más valentía estar en las calles de Irán reclamando lo más básico", que es la libertad de expresión, la libertad de manifestación pacífica.

Por ello, sobre las sanciones al régimen iraní, Albares dijo que ha "tenido claro desde el primer momento que esa es la vía, porque esos son los instrumentos que tiene la Unión Europea".

Un juzgado investiga a la portavoz socialista de Orihuela Carolina Gracia por supuesta revelación de secretos tras una denuncia de la Fiscalía

Las mejores ofertas del día en Amazon: desde el 30 % hasta el 88 % de descuento

Así ha sido la salida de la tractorada desde Elche

Las fronteras del mundo cuántico invaden cada vez más el mundo ordinario

Dos detenidos en Benidorm tras descubrir un perro de la Policía más de medio kilo de cocaína en un coche

¿Cuándo terminará el temporal en Alicante? La Aemet anuncia una tregua, pero no definitiva

Game Jam 2026 en Alicante: el maratón de creación de videojuegos que dura 48 horas

